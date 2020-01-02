"غاز العدو احتلال".. حملة إلكترونية ضد تصدير الغاز الإسرائيلي للأردن

عبر مغردون فلسطينيون وأردنيون عن رفضهم لبدء تصدير الغاز الإسرائيلي إلى الأردن عبر وسم (#غاز_العدو_احتلال).

ووصف المغردون الاتفاقية مع الاحتلال بـ "العار"، والمشاركة في سرقة حقوق الشعب الفلسطيني.

وأعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس أمس الأربعاء عن بدء ضخ الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان بالبحر المتوسط إلى الأردن، متوقعًا أن يبدأ التصدير لمصر في موعد أقصاه 10 أيام.

وأكد ناشطون أردنيون أنهم ضد التعاون مع إسرائيل بأي شكل من الأشكال وكان بإمكان الحكومة الأردنية البحث عن مصادر أخرى لاستيراد الغاز.

وشددوا على ضرورة أن يكون عام 2020 الذي بدأ "بكارثة وعار"، عام إسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأعربت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز عن غضبها ووصفت ما جرى بأنه "خيانة للأردن وشعبه وتاريخه وللقضية الفلسطينية"، ودعت الجماهير إلى المشاركة في مظاهرة غضب رفضًا لـ "الكارثة" يوم الجمعة في ساحة المسجد الحسيني.

تدعوكم حملة غاز العدو احتلال للمشاركة في مظاهرة الغضب الشعبي رفضا لكارثة بدء ضخ الغاز المسروق وللمطالبة بمحاسبة من ورط الأردن في اتفاقية الذل والعار وذلك يوم الجمعة في تمام الساعة ١٢:٣٠ ظهرا من ساحة المسجد الحسيني #غاز_العدو_احتلال #أسقطوا_اتفاقية_الغاز pic.twitter.com/xgo6jwVMqY — غاز العدو احتلال (@StopGasDeal) January 1, 2020

يسر أصحاب القرار أن يبدأوا عامهم الجديد بخيانة عظمى للأردن وشعبه وتاريخه وللقضية الفلسطينية رابطين أمن طاقتنا بالعدو الصهيوني ليمنحوه مركز قوة إقليمية يمكنه من ارتكاب المزيد من المجازر ولكن هذه المرة بتمويلنا المباشر لخزينة جيش الاحتلال … #غاز_العدو_احتلال #أسقطوا_صفقة_الغاز — غاز العدو احتلال (@StopGasDeal) January 1, 2020

المؤلم في تعاقد #الأردن مع الاحتلال لشراء الغاز ليس أنه غاز مسروق وحسب، بل أن من يقدم على تلك الخطوة يرهن رفاهية شعبه للمورد بكامل ارادته. خطوة لا يقدم عليها إلا من يرى أن بقاء المورد حتمي ومصلحة عليا عنوانها المصير المشترك. #غاز_العدو_احتلال — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) January 1, 2020

نبارك لأهلنا في #الأردن شرائهم لغاز #فلسطين الذي سرقه الاحتلال الصهيوني بقوة الظلم والاحتلال والاضطهاد. — أدهم أبو سلمية #فلسطين 🇵🇸 (@adham922) January 1, 2020

الكهرباءالأردنية وقعت عقد15سنة مع "إسرائيل" لاستيراد الغاز والضخ بدأ اليوم. عشرات الحملات الرافضة عجّت بمواقع التواصل. تغريدات بسقف مرتفع مست الجميع حتى رأس الدولة. والنتيجة: تجاهل تام وكأن مع كل ما كُتب مجرد جعجعة. الخلاصة: لا قيمةلمساحةالتعبير دون نفاد المطلب. #غاز_العدو_احتلال — مُنى حوّا • Muna Hawwa (@MunaHawwa) January 1, 2020

#غاز_العدو_احتلال لن نسامح كل من جر الاردن إلى مستنقع التطبيع الذي يجبرنا ان نكون مساهمين في قتل أهلنا واحتلال فلسطين. https://t.co/HWpOY1xAif — Aroub Soubh عروب صبح 🍂 (@bataleh) January 1, 2020

https://twitter.com/asalaq22/status/1212480266436042754?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/alaaanaswah62/status/1212405105481453568?ref_src=twsrc%5Etfw

من باع فلسطين، لن يشتري الأردن…#غاز_العدو_احتلال — قيس أبو الحسن (@qaisAnabtawi) January 1, 2020

https://twitter.com/heyamawad2000/status/1212391913439088640?ref_src=twsrc%5Etfw