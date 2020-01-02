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سياسة

رغم القهر.. طفلة ترقص على أنغام أغنية شعبية بمخيمات النزوح (فيديو)

2/1/2020

بث الإعلامي السوري "محمد عبد الله" مقطع فيديو طريف وحزين في آن واحد، لطفلة سورية نازحة في مخيمات العراء ترقص على أغنية شعبية.

وقام عبد الله بتشغيل الأغنية بهدف إخراج هؤلاء الصغار من أجواء القهر والنزوح والمخيمات، والتقط الفيديو أثناء قيادته السيارة.

وظهرت الطفلة إلى جوار أطفال آخرين، يقفون جميعًا على حافة طريق قرب خيامهم، وحين اقترب منهم بدأت الطفلة بالرقص في سعادة ثم تبعها بقية الأطفال، متناسين ألم النزوح والبرد والتشريد.

ويشهد ريف إدلب الجنوبي والشرقي، حركة نزوح واسعة من الأهالي نحو الحدود التركية السورية بسبب القصف المكثف اليومي وتقدم قوات النظام السوري نحو قرى وبلدات ريف إدلب في الشمال السوري.

وكل شتاء، تغرق العواصف مخيمات اللاجئين والنازحين بمياه الأمطار وتدمر الخيام والمراتب والمواد الغذائية وتزيد من بؤس سكانها الذين يجدون صعوبة في تحمل الرياح والبرد القارس.

هذه المخيمات عبارة عن أقمشة بلاستيكية وأسقف وجدران من الصفيح أو النايلون المسنود بالخشب، تقتلعها جميعًا العواصف الثلجية ومياه الأمطار الغزيرة، لتترك هؤلاء النازحين في العراء يواجهون الأمراض والموت.

يشار إلى أن الشريحة الأكبر من سكان سوريا ترزح تحت خط الفقر، في ظل النزاع الدامي الذي يشهده هذا البلد منذ العام 2011، وقد تسبب خلال نحو ثماني سنوات بمقتل مئات الآلاف ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان، وأرغمت الحرب الملايين على الفرار في أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، واستدرجت الحرب في سوريا قوى إقليمية وعالمية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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