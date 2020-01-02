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سياسة|إسرائيل

رسميا.. نتنياهو يطلب حصانة الكنيست من الملاحقة القضائية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
2/1/2020

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسميًا الحصانة من الكنيست، خشية ملاحقته قضائيًا في عدة تهم وجهها له الادعاء العام الإسرائيلي تتعلق بملفات فساد واحتيال وخيانة الأمانة.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي، أمس، بالقدس المحتلة "أرغب في قيادة إسرائيل لسنوات عديدة لتحقيق إنجازات تاريخية، وخصومي ليس لديهم سوى التحريض ضدي".

وأشار نتنياهو إلى أن الحصانة ليست إلى الأبد بل مؤقتة، وأضاف "أنوي دعوة رئيس الكنيست لممارسة حقي وواجبي في مواصلة خدمتكم كمواطنين".

وقدم نتنياهو نفسه بوصفه ضحية "مؤامرة ظالمة"، ووجه انتقادات حادة إلى المدعين الذين وجهوا إليه تهم الفساد ولبعض وسائل الإعلام وخصومه السياسيين.

وأعقب حديث نتنياهو مباشرة، مؤتمر عقده بيني غانتس زعيم كتلة "أزرق أبيض" الإسرائيلي، والذي تعهد فيه بالتصويت ضد حصانة نتنياهو بالكنيست.

وأضاف غانتس "لم اتخيل ابدًا أننا سنصل إلى اليوم الذي يمتنع فيه رئيس الوزراء عن المثول أمام القانون والقضاء الإسرائيلي".

وأكد أن نتنياهو يعرف أنه مذنب ويقود إسرائيل إلى الخطر.

وفي السياق، قال أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، إنه سيصوت ضد حصانة نتنياهو الذي أصبح ليس متهمًا فقط في حصانته الشخصية دون أن يُبالي بدولة إسرائيل التي أصبحت رهينة لمشاكله.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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