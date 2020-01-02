داخلية غزة تبث مكالمة بشأن تورط السلطة في قتل أبو العطا (فيديو)

بث جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية في غزة، مكالمة صوتية كاملة قالت إنها أجريت بين العميد في مخابرات السلطة الفلسطينية شعبان الغرباوي، وأحد ضباط جهاز الشاباك الإسرائيلي.

وقالت وزارة الداخلية إن الغرباوي زود جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك)، بمعلومات عن المقاومة والشهيد القائد في سرايا القدس بهاء أبو العطا، الذي اغتالته الطائرات الإسرائيلية في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

واتهمت الداخلية في وقت سابق العميد الغرباوي بتشكيل خلية من ضباط جهاز المخابرات التابع للسلطة في قطاع غزة وتكليفها بمتابعة ورصد وجمع معلومات حول الشهيد أبو العطا قبل أيام من اغتياله.

وقالت إن الغرباوي الذي يُدير جهاز المخابرات العامة في قطاع غزة، نقل معلومات مباشرة لأجهزة المخابرات الإسرائيلية حول قدرات المقاومة والقيادي أبو العطا.

بينما قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، في بيان الأحد الماضي، إن مزاعم داخلية غزة "أكاذيب لا أساس لها من الصحة، هدفها التغطية على التفاهمات السرية الجارية بين حماس وإسرائيل".

وتشهد الساحة الفلسطينية حالة من الانقسام منذ يونيو/حزيران 2007، وتدير حركة (حماس) قطاع غزة المحاصر، بينما تدير حركة (فتح) الضفة الغربية.

وكان أبو العطا قد التحق بصفوف "سرايا القدس" منذ بداية العام 1990، وتدرج في العمل التنظيمي حتى أصبح قائد المنطقة الشمالية بسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين.

وتعرض أبو العطا لثلاث محاولات اغتيال كان آخرها عام 2014 خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، كما اعتقل مرات عدة من أمن السلطة الفلسطينية على خلفية نشاطاته العسكرية في سرايا القدس.

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