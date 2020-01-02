تضم نساء وشبابا.. النهضة تتحفظ على التشكيل المقترح للحكومة التونسية

أعلن حزب "حركة النهضة" التونسي عن تحفظاته بشأن التشكيلة الوزارية المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، بعد طرحها في وقت سابق أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وقال الحزب في بيان، إنه قدم ملاحظات لدى لقائه الجملي بعد اطلاعه على تركيبة الحكومة المقترحة، وأوضح أن وفدًا من مسؤوليه بقيادة رئيسه راشد الغنوشي التقى بالجملي وقدم له ملاحظات لتطوير التشكيل المقترح ليكون أكثر قدرة على تنفيذ الإصلاحات المرجوة.

وأضاف البيان أنه لا تزال مؤسسات الحركة في انتظار التشكيلة النهائية للحكومة لاتخاذ الموقف المناسب منها"، وجاء بيان حزب النهضة -الذي حل في المرتبة الأولى بالانتخابات التشريعية- بعد ساعات من طرح الجملي حكومته الحالية.

وقال الجملي في مؤتمر صحفي "عرضت تشكيلة الحكومة على الرئيس وتركت له إحالتها إلى البرلمان لتنظيم جلسة عامة لنيل الثقة، دون أن يكشف عن القائمة الإسمية لأعضاء الحكومة، لكنه أوضح بعض ملامح تلك الحكومة التي يشكل فيها النساء 40%، وتضم شبابًا لا يتجاوز سنهم عن 31 عاما، إلى جانب الإبقاء على بعض الوزراء الحاليين.

وتعثر الإعلان عن تشكيلة الحكومة أكثر من مرة بعدما فشلت مساعي الجملي في التوصل لاتفاق مع الأحزاب السياسية ما دفعه للإعلان عن تكوين حكومة تضم كفاءات مستقلة عن الأحزاب، وفي وقت سابق قالت الرئاسة إن الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة سيتم في أقرب الآجال، بعد مواصلة المشاورات بشأنها.

وأكدت الرئاسة في بيان تسلم الرئيس سعيد قائمة الوزراء الجدد، وقالت إنه سيوجه رسالة لرئيس النواب لتحديد موعد منح الثقة للحكومة الجديدة، وأكد أن رئيس الدولة لم يتدخل في عملية تشكيل الحكومة إلا فيما يتعلق بوزيري الخارجية والدفاع وفقًا للدستور.