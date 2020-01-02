السيسي يصعد مع تركيا ويعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي المصري

قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي وناقش الأزمة في ليبيا، وذلك في أعقاب موافقة البرلمان التركي على نشر قوات في ليبيا.

وقالت الرئاسة المصرية إن " اجتماع الأمن القومي تناول تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديدات للأمن القومي".

وحذرت الخارجية المصرية في بيان تركيا " من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وتؤكد أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة."

من ناحية أخرى، قالت الجامعة العربية إن "موافقة البرلمان التركي على تفويض الرئيس التركي بإرسال قوات عسكرية لليبيا تذكي الصراع".

وقالت الجامعة العربية : نؤكد على دعم العملية السياسية عبر تنفيذ اتفاق الصخيرات باعتباره مرجعية التسوية في ليبيا.

ووافق البرلمان التركي اليوم الخميس في جلسته على المذكرة التي تقدم بها الرئيس التركي للبرلمان لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وصوت 325 نائبا مقابل 184 لصالح مشروع القرار الذي جاء بعد أن طلبت الحكومة الليبية المساعدة من أنقرة بسبب تعرضها لهجوم من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ أبريل/نيسان الماضي.

وجاء في مذكرة التفويض، أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير/شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.

المذكرة أكدت أنه " من الاعتبارات التي تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطيات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا."