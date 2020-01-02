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سياسة|السودان

السودان: سقوط طائرة عسكرية غرب دارفور ومصرع 16 شخصا

صور من موقع تحطم الطائرة
صور من موقع تحطم الطائرة
2/1/2020

تحطمت طائرة شحن عسكرية من طراز "انتينوف 12" بعيد إقلاعها من مطار الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور في طريقها إلى الخرطوم، ما أسفر عن وفاة 16 شخصا كانوا على متنها.

وقال الجيش السوداني في بيان إن الطائرة سقطت بعد خمس دقائق من إقلاعها من مطار الجنينة، ما أدى إلى تحطمها و مقتل طاقمها المكون من سبعة أفراد، إضافة إلى ثلاثة قضاة وستة سودانيين آخرين بينهم طفلان .

وأضاف البيان أنه يجري التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

وأكد النائب العام السوداني تاج السر على الحبر لمراسل الجزيرة سقوط طائرة تابعة للمؤسسة العسكرية على بعد 10 كيلومترات شرق مدينة الجنينة.

وأكدت مصادر حكومية أن وزير العدل السوداني نصرالدين عبدالباري كان يفترض أن يكون من بين الركاب إلا أن سبباً طارئاً أدى لبقائه في المدينة.

وقال مصدر لوكالة فرانس برس إن الطائرة أفرغت بعض المساعدات المخصصة للمتضررين جراء الاشتباكات التي اندلعت الأحد في المنطقة بين مسلحين ينتمون لقبائل عربية وأفريقية.

وفي تصريحات متفرقة للأناضول، أشار الشهود إلى أن قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمدينة هرعت إلى موقع الحادثة.

وأكد العميد عامر محمد الحسن الناطق باسم القوات المسلحة السودانية لفرانس برس مساء الخميس تحطم الطائرة، وأضاف "إننا نجمع المعلومات الآن".

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر السوداني الخميس أنها نقلت 48 جثة من ضحايا الاشتباكات القبلية التي اندلعت مساء 29 كانون الأول/ديسمبر بالجنينة الى مشرحة مستشفى المدينة.

وأصيب 241 شخصا بجروح، 19 منهم في حالة جرحة تم نقلهم إلى الخرطوم، وفق بيان الهلال الأحمر السوداني.

وطبقا لوسائل الإعلام السودانية، اندلعت الاشتباكات في المدينة مساء الأحد إثر شجار بين شخصين وتواصلت الاثنين بالأسلحة وتم إحراق عدد من المنازل في مخيم كردينق للاجئين جراء النزاع في الإقليم الذي اندلع في 2003 عندما حملت مجموعات تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح ضد حكومة الخرطوم التي كانت تساندها القبائل العربية حينها.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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