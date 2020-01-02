السودان: "الجنينة تنزف".. غضب من أحداث دامية في دارفور

تفاعل الآلاف مع وسم "الجنينة تنزف" على مواقع التواصل، من خلال مشاركة مقاطع فيديو وصور وآراء، حول الأوضاع في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور.

وشهدت مدينة الجنينة اشتباكات قبلية خلال الأيام الماضية، بعد مشاجرة تسببت في مقتل حوالي أربعين وجرح أكثر من ستين، حسب مصادر طبية.

وقال ناشطون إن هناك مخططا لإبادة جماعية جديدة في العام الحالي، مقارنين بين ما يحدث الآن وما حدث عام 2003 عند بداية الصراع في إقليم دارفور، مؤكدين أنه لا توجد الآن أي مشكلة بين القبائل العربية والقبائل الأخرى.

وحظيت مقاطع فيديو وصور لنزوح الأهالي وخياطة أكفان الضحايا، بتداول واسع مع الوسم، بسبب تزايد عدد القتلى خلال الأيام الماضية.

الوضع الحالي في الجنينة

نفير لخياطة الاكفان لاحول ولا قوة الا بالله

وحسبنا الله ونعم الوكيل #الجنينه_تنزف pic.twitter.com/WNHSXpUaWm — Salma | سلمى 🦋 (@salma1siddig) January 1, 2020

وطالب مدونون بإقالة وزير الداخلية، بعد حدوث ما وصفوه بالأعمال الإجرامية، من سرقة وتكسير لزجاج السيارات في المدينة، وقال آخرون إن ما حدث هو مخطط لإشاعة الفوضى وإعلان انتخابات مبكرة.

ووصف ناشطون ما حدث في الجنينة بأنه لا يقل بشاعة عما حدث بمحيط القيادة العامة في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي، وتفاعلوا بالوقفات التضامنية.

يذكر أن أحداث الجنينة تصاعدت منذ الأحد الماضي، عندما حشدت القبائل العربية في ولاية غرب دارفور مقاتليها للثأر من مقتل ثلاثة من شبانهم في مدينة الجنينة خلال مشاجرة، مما أدى إلى اقتتال ونزوح، قبل تدخل السلطات لإعادة الهدوء للمدينة.

المخطط الكبير #لابادة جماعية 2003 يتكرر في 2020 . عندما نتحدث بان المشكلة ليست بين العرب والمساليت فحسب وانما مخطط اكبر من ذالك بكثير اتهمونا بالفتنة . استمع الي حديث الشيخ عبدالله ادريس امام الوالي والسلطان ولجنة امن ولاية غرب دارفور .#الجنينة_تنزف pic.twitter.com/f8SedG55V6 — YASIN AHMED (@yasin123ah) January 1, 2020

ما الفرق بين 2003 و 2020 #الجنينة_تنزف pic.twitter.com/A1nzz8wCj0 — Mandi Alzain (@mandi_alzain) January 2, 2020

حصل فيكم زول سمع بي نفير لي خياطه الاكفان؟؟

دا حاصل في الجنينة 💔#الجنينة_تنزف@mohddinga ✒ pic.twitter.com/90bF4tWb9Y — عثمان ابوصالح (@osmanabusalih) January 1, 2020

وزير الداخلية هو الذي يساعد علي مثل هذه الافعال الاجرامية خصوصاً السرقات وكسير زجاج السيارات البتكون عينك ياتاجر وفي الشارع العام !!

لازم تكون في قوانين رادعة

ولازم يكون في موكب لإقالة الوزير الكوز#الجنينه_تنزف #التشريعي_عين_الثوره — كريشة (@krisha_tokar) January 1, 2020