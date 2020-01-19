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سياسة|مصر

"واحد بيموت".. تسجيل مسرب لاستغاثة معتقلين مصريين لإنقاذ حياة معتقل

19/1/2020

بثت منصة "نحن نسجل" الحقوقية، تسجيلًا صوتيًا لأصوات استغاثات وطرق شديد على أبواب الزنازين داخل مجمع سجون طرة جنوب القاهرة، بتاريخ اليوم 17 يناير/كانون الثاني الجاري.

ويتضمن التسجيل استغاثات لمعتقلين وهم ينادون على قوات الأمن المصرية لإنقاذ سجين في حالة صحية حرجة، وينتهي التسجيل بصوت يقول "حسبنا الله ونعم الوكيل".

وطالبت منظمات حقوقية مصرية اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون في مصر، والسماح لخبراء الأمم المتحدة، بزيارتها، بعد تصاعد أعداد الوفيات داخل السجون المصرية منذ مطلع العام الجاري، نتيجة الإهمال الطبي ورفض إدخال  الأغطية والملابس الثقيلة للمعتقلين في هذا الطقس البارد.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، توفي أربعة معتقلين سياسيين بينهم امرأة في السجون المصرية، كما توفي سجين جنائي، بسبب ظروف الاحتجاز المتدهورة والإهمال الطبي، في ظل أجواء طقس قاسية، وهناك العشرات مثلهم يواجهون المصير ذاته.

وانطلقت الحملات المتعاقبة للتحذير من تدهور الأوضاع في السجون المصرية عامة، وسجن العقرب خاصة، واستمرارا لما سمته منظمات حقوقية "ظاهرة الإهمال الطبي المتعمد"، بعد توثيق وفاة نحو 30 شخصا خلال عام 2019 بالإهمال الطبي داخل المعتقلات.

ودخل عشرات المعتقلين في سجن العقرب في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على وفاة معتقلين بسبب تعنت إدارة السجن معهم، وكان ناشطون وحقوقيون مصريون قد دشنوا حملة "البرد قرصة عقرب"، أوائل الشهر الجاري للتضامن مع معتقلي العقرب – أحد أسوأ السجون المصرية- في ظل طبيعة السجن القاسية وبرد الشتاء، ومن قبلها حملة (#معركة_البطاطين) تضامنًا مع المعتقلين السياسيين في السجون المصرية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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