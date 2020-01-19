مقتل وإصابة العشرات في هجوم على معسكر لقوات الحكومة اليمنية

قالت مصادر طبية أن العشرات من الجنود التابعين للحكومة اليمنية سقطوا بين قتلى وجرحى في هجوم استهدف معسكر تدريب تابع للقوات الحكومية شمال مدينة مأرب باليمن.

وقالت قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية إن 40 عسكريا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات في الهجوم بعد هجوم بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على معسكر تدريب تابع للجيش اليمني في مدينة مأرب.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر حكومي يمني أن الحوثيين هم من نفذ الهجوم، لم تعلن الجماعة مسؤوليتها عن الهجوم بشكل رسمي.

وقالت مواقع إعلام يمنية إن الهجوم وقع بينما كان الجنود يؤدون الصلاة داخل مسجد بالمعسكر.

وأشارت إلى أن غالبية الضحايا يتبعون اللواء الرابع حماية رئاسية التابع لقوات الحكومة اليمنية، والذي كان يجري اعداده قبل التوجه إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.