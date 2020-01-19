البث الحي
سياسة

محلل سياسي يحتفي بتفجيرات الصومال.. ومغردون: ماذا تفعل هناك؟ (فيديو)

تفجير سابق في الصومال عام 2015 استهدف فندقا كان يقيم فيه وفد تركي تمهيدا لزيارة وشيكة آنذاك للرئيس أردوغان
تفجير سابق في الصومال عام 2015 استهدف فندقا كان يقيم فيه وفد تركي تمهيدا لزيارة وشيكة آنذاك للرئيس أردوغان
19/1/2020

احتفى المحلل السياسي، أمجد طه، بتفجيرات الصومال التي وقعت أمس السبت، مستهدفة مجموعة من المتعاقدين الأتراك بمدينة أفجوي شمال غربي العاصمة مقديشو.

وفي تسجيل مصور بثه عبر حسابه على موقع تويتر، قال أمجد طه "حاول نظام قطر وتركيا إرسال ممثليهم لحضور احتفالات في الصومال لكن تم رفضهم وطردهم".

وعلق على الفيديو متهكمًا "انفجار سيارة استهدفت متعاقدين في استخبارات تركيا في مدينة أفجوي التي تقع بإقليم شبيلا السفلى، وتبعد حوالي 30 كلم شمال غربي مقديشو… ولم يتأكد شعب الصومال من هلاك المتقاعدين التابعين للكيان التركي الغاشم الذي يدعم (الإرهاب) في الصومال وتم طرده من أرض الصومال".

وأثارت تغريدة طه، موجة من السخط والاستياء، بشأن "شماتته" في قتلى تركيا، وتساءل بعضهم "ماذا تفعل أنت في الصومال؟"، وأشار  آخرون إلى احتمال أن يكون له دور له في تلك التفجيرات.

ويظهر طه بصورة منتظمة في وسائل الإعلام للدفاع عن السياسات السعودية والإماراتية وتبريرها.

وقالت الشرطة الصومالية أمس إن تفجيرًا بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش أمنية ومركزًا لجمع الضرائب في منطقة "بودبودكا"، وقالت وزارة الصحة التركية إنه أسفر عن إصابة 15 شخصا، بينهم 6 أتراك.

وكانت وكالة الأناضول قد ذكرت أن عمالا في شركة بناء تركية أصيبوا في الهجوم الذي تبنته حركة الشباب الصومالية.

وتبرر الحركة هجماتها بأن تركيا تقدم دعمًا عسكريًا وسياسيًا للحكومة، لمقاتلة "المجاهدين الصوماليين".

يشار إلى أن عددا من المهندسين الأتراك تم استهدافهم في تفجير سيارة مفخخة في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأعلنت السفارة التركية آنذاك مقتل تركيين اثنين.

كما استهدف تفجير دام بشاحنة مفخخة العاصمة الصومالية في أكتوبر/تشرين الأول 2017؛ مخلفا المئات من القتلى، وقالت السلطات حينها إنه كان يستهدف القاعدة العسكرية التركية بمقديشو.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

اختتام مناورات عسكرية بين الجيشين المصري والسوداني (فيديو)

التدريبات اشتملت على الهجوم الجوي والأرضي وعمليات الإسناد والاستطلاع (الأناضول)

أذربيجان تستعيد منطقة أغدام المتاخمة لكاراباخ والقوات الأرمينية تحرق مقراتها قبل انسحابها (فيديو)

(الأناضول- أرشيف)

مصادر تكشف سياسته للاحتفاظ بالسلطة.. انتكاسة قضائية جديدة لترمب وتثبيت فوز بايدن بجورجيا

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولاياته دونالد ترمب (ر ويترز)

الإمارات تبحث عن "عقارات فخمة" لسفارتها وبعثتها في إسرائيل

الإمارات وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بمباركة أمريكية (الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)