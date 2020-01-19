محلل سياسي يحتفي بتفجيرات الصومال.. ومغردون: ماذا تفعل هناك؟ (فيديو)

احتفى المحلل السياسي، أمجد طه، بتفجيرات الصومال التي وقعت أمس السبت، مستهدفة مجموعة من المتعاقدين الأتراك بمدينة أفجوي شمال غربي العاصمة مقديشو.

وفي تسجيل مصور بثه عبر حسابه على موقع تويتر، قال أمجد طه "حاول نظام قطر وتركيا إرسال ممثليهم لحضور احتفالات في الصومال لكن تم رفضهم وطردهم".

وعلق على الفيديو متهكمًا "انفجار سيارة استهدفت متعاقدين في استخبارات تركيا في مدينة أفجوي التي تقع بإقليم شبيلا السفلى، وتبعد حوالي 30 كلم شمال غربي مقديشو… ولم يتأكد شعب الصومال من هلاك المتقاعدين التابعين للكيان التركي الغاشم الذي يدعم (الإرهاب) في الصومال وتم طرده من أرض الصومال".

وأثارت تغريدة طه، موجة من السخط والاستياء، بشأن "شماتته" في قتلى تركيا، وتساءل بعضهم "ماذا تفعل أنت في الصومال؟"، وأشار آخرون إلى احتمال أن يكون له دور له في تلك التفجيرات.

ويظهر طه بصورة منتظمة في وسائل الإعلام للدفاع عن السياسات السعودية والإماراتية وتبريرها.

انفجار سيارة استهدفت متعاقدين استخبارت تركيا في مدينة أفجوي التي تقع بإقليم شبيلا السفلى، وتبعد حوالي 30كم شمال غرب مقديشو. ولم يتأكد الشعب الصومال من هلاك المتقاعدين التابعين للكيان التركي الغاشم الذي يدعم الإرهاب في الصومال..و تم طرده من أرض الصومال( #صوماليلاند).#امجد_طه pic.twitter.com/o7sSVBAfaN — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) January 18, 2020

وقالت الشرطة الصومالية أمس إن تفجيرًا بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش أمنية ومركزًا لجمع الضرائب في منطقة "بودبودكا"، وقالت وزارة الصحة التركية إنه أسفر عن إصابة 15 شخصا، بينهم 6 أتراك.

وكانت وكالة الأناضول قد ذكرت أن عمالا في شركة بناء تركية أصيبوا في الهجوم الذي تبنته حركة الشباب الصومالية.

وتبرر الحركة هجماتها بأن تركيا تقدم دعمًا عسكريًا وسياسيًا للحكومة، لمقاتلة "المجاهدين الصوماليين".

يشار إلى أن عددا من المهندسين الأتراك تم استهدافهم في تفجير سيارة مفخخة في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأعلنت السفارة التركية آنذاك مقتل تركيين اثنين.

كما استهدف تفجير دام بشاحنة مفخخة العاصمة الصومالية في أكتوبر/تشرين الأول 2017؛ مخلفا المئات من القتلى، وقالت السلطات حينها إنه كان يستهدف القاعدة العسكرية التركية بمقديشو.

طيب هذي الدولة آلتي لا يعترف فيها احد في العالم وتحاول الانفصال هي جزأ من الصومال السؤال هو لماذا الامارات تدعم الانفصال وتزرع الفتنه وتتواجد في هذي الأماكن هذا يدل انها دوله شيطانيه ودوله اجراميه وصار اغلب الشعوب تكرهها من اليمن الى مصر وليبيا والمغرب واغلب الدول ألعربيه — سعد العامري (@RlBNvNbwtW4MgTd) January 18, 2020

هذه الدابه المستأجرة تركت قضيتها الرئيسية في الأهواز وذهبت تحارب #تركيا .!! — حــــــoــــــد (@freeoman88) January 18, 2020

عزاءنا لأخواننا الأتراك الذين استشهدوا لأجل بناء الصومال

ونحن نفديهم بالغالي والنفيس . — آدم معلم (@adammoallim) January 18, 2020

كل يوم يزيد ثبوت من يدعم الارهاب في الصومال ! ويزيد حبنا علي الاخواننا الاتراك! وتضحياتهم تحاه اعادة البناء الدولة الصومالية…. شكرا تركيا .. — Sadat Geesh سادات محمد جيش (@SadatGeesh) January 18, 2020

السعودية والإمارات لا يريدون لنا الخير والأمن

تبالكم ومن معكم …شكرااا لتركيا شعبا وحكومه 🇹🇷🇹🇷❤❤🇸🇴🇸🇴🇹🇷🇹🇷🇸🇴🇸🇴❤❤ — محمد الصومالي 🇸🇴🇸🇴 (@Maxameddubad11) January 18, 2020

نحن لا نريدكم ، ماذا تريدون انتم؟ ولماذا جئتم من دبي الي هرجيسا بدون شغل. نحن نعرف من يحلب لنا لبن ومن يفجرنا!! تمتعوا قليلا سوف نأتي على **** ان شاء الله حفظ الله تركيا/حفظ الله بلدنا الصومال — ibrahim abdikadir (@SOOMAALONE) January 18, 2020

نعتبر هذا بيان لداعش الاماراتي — أبوخليل عبدويس،⁦🇾🇪⁩⁦🇱🇾⁩ (@AboHalilAbdwis2) January 18, 2020

واضح أن يدكم في يد الإرهابيين وأن التفجيرات بتخطيطكم. بس اصبروا شوي. — مـ ـز ر ا ق (@arrbboolla) January 18, 2020