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قرار إسرائيلي ضد خطيب المسجد الأقصى [فيديو]

19/1/2020

سلمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، أمرًا بالإبعاد عن المسجد لمدة أسبوع.

وقال الشيخ صبري، في تصريحات للصحفيين، إن الشرطة أبلغته خلال التحقيق معه في مركز شرطة وسط القدس المحتلة، بقرار إبعاده عن المسجد الأقصى حتى 25 يناير/كانون ثاني الجاري.

وقال مركز معلومات "وادي حلوة" (مركز حقوقي غير حكومي)، في بيان، إن "الشرطة الإسرائيلية أبلغت الشيخ صبري بالحضور السبت المقبل، للتحقيق مرة  أخرى لإمكانية تجديد إبعاده، وذلك بتهمة التحريض من خلال خطبة الجمعة".

وفي وقت سابق اليوم، اقتحمت شرطة الاحتلال منزل الشيخ صبري، وسلمته أمرا بالحضور للتحقيق.

وأشار مركز معلومات "وادي حلوة" إلى أن الشرطة سلمت الشيخ أحمد أبو غزالة، أحد أئمة المسجد الأقصى، أمرًا بالإبعاد عن المسجد، حتى يوم الجمعة المقبل.

وهذه ليست المرة الأولى التي تبعد فيها الشرطة الإسرائيلية الشيخ صبري عن المسجد الأقصى، كما حققت معه عدة مرات خلال السنوات الأخيرة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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