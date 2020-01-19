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سياسة

عصام حجي يطلق حملة دولية لإنقاذ النيل (فيديو)

د. عصام حجي يتحدث عن خطورة سد النهضة على مصر
د. عصام حجي يتحدث عن خطورة سد النهضة على مصر
19/1/2020

أعلن عالم الفضاء بوكالة ناسا والمختص بدراسة المياه "عصام حجي"، عن إطلاق حملة دولية لإنقاذ نهر النيل، عبر وسم (save_the_nile#).

وجاء إعلان حجي عن إطلاق الحملة مساء اليوم الأحد خلال تغطية خاصة للجزيرة مباشر، مع تصاعد أزمة سد النهضة الإثيوبي، محذرًا من خطورة بناء السدود الكبرى على منابع نهر النيل وتهدد منظومته البيئية الفريدة بالاختفاء، بالإضافة إلى تهديد الأمن المائي والغذائي لدول المصب.

وحول الأزمة يقول عالم الفضاء المصري، إن هذه أول أزمة مائية يمكن رصدها من الفضاء، بحكم التغيرات الشديدة التي ستحصل، وهي تغيرات ستُرى لأول مرة من الفضاء.  

ويقول حجي إن نهر النيل تحيط به منظومة بيئية معقدة وحساسة جدًا يزيد عمرها عن 30 مليون سنة.

ويشير حجي إلى أن بناء السدود العملاقة ومن بينها سد النهضة، تحمل في طياتها تأثيرات مدمرة للبيئة الأمر الذي لا يمكن تداركه مع الوقت، فضلًا عن تصحر الأراضي الزراعية وما يترتب عليه من مشكلات في قطاعات الطاقة والصحة.

ويؤكد حجي أنه يجب الحفاظ على نهر النيل كإرث للإنسانية، لأنه من دون النيل فلا حياة لا لمصر ولا حتى إثيوبيا.

المصدر : الجزيرة مباشر
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