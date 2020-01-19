عصام حجي: النظام المصري تعامل باستخفاف شديد مع أزمة سد النهضة (فيديو)

قال عالم الفضاء بوكالة ناسا والمختص بدراسة المياه، عصام حجي، إن مصر مهددة بفقد نصف حصتها المائية في أحد السيناريوهات الأكثر كارثية وهو سيناريو الـ 3 سنوات فأقل.

وأرجع عالم الفضاء المصري، خلال تغطية خاصة على الجزيرة مباشر، الغموض الإعلامي والتخبط حول ملف سد النهضة بشكل عام، إلى غياب ظهور العلماء عن الساحة الإعلامية للتعبير عن موقف مصر العلمي "السليم والقوي" بشأن خطورة بناء السد على أمنها المائي، بعكس إثيوبيا التي دفعت علمائها إلى الواجهة إعلاميًا وغربيًا للدفاع مشروعهم.

واستعرض حجي 3 صورًا من الفضاء لمكان بناء سد النهضة في أعوام 2010 و2014 و2020، وهي توضح بدء البناء الفعلي للسد في عام 2014، أي بعد رحيل الرئيس محمد مرسي عن الحكم.

وأبدى العالم المصري استغرابه من التعاطي الإعلامي مع الأزمة وتعمد تغييب الوعي الشعبي بشأن الأزمة ولم تسمع أبدًا صوت علمائها حتى اصطدمت بالمفاوضات التي لم تفضِ إلى شيء والتي تنذر بالأسوأ إذا لم تتوصل الدول المعنية لاتفاق.

وأشار أيضًا إلى عدم إدراك النظام المصري خطورة الملف وتعامل النظام الضعيف مع الملف، محذرًا من العبث بمنظومة نهر النيل التي سينتهي "بتدمير" مصر وإثيوبيا نتيجة طول فترات الجفاف في السيناريوهات الأسوأ لملء السد.

ويؤكد حجي أن العبث بنهر النيل يهدد الأمن المائي والغذائي لدول المصب كما يهدد منظومة النيل الفريدة والتي يزيد عمرها عن 30 مليون سنة، بـ "الانقراض".

وقال إن السد لا يهدد مصر بالعطش وإنما بالجوع، فالأزمة ليست متعلقة إطلاقًا بمياه الشرب التي لا تمثل سوى 10% فقط من حصة مصر المائية سنويًا، وإنما أكثر قطاع سيتضرر هو القطاع الزراعي حيث تآكل المساحات الزراعية وتصحر الكثير منها، وما يترتب على ذلك من أزمات غذائية وفي قطاعات الطاقة والصحة، بالإضافة لارتفاع نسب البطالة والهجرة الجماعية.

وحول سيناريوهات ملء سد النهضة المطروحة في المفاوضات أو حتى المتوقعة، يقول حجي إنه بشكل عام أي سيناريو أقل من 10 سنوات لا يمكن لمصر التعامل معه تقنيًا وفقًا لإمكانياتها ومواردها الحالية، وهي سيناريوهات تهدد الأمن المائي والغذائي لمصر كما تهدد البيئة الحية لنهر النيل، بينما أي سيناريو من 10 سنوات فيما فوق يمكن إيجاد حلول تقنية له ببعض التكلفة.

وأطلق حجي خلال التغطية حملة دولية لإنقاذ النيل، عبر وسم (save_the_nile#)، مؤكدًا أنه من الضروري الحفاظ على نهر النيل كإرث للإنسانية.

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