شجار على أولوية المرور ينتهي بحادث دهس جماعي في مصر (فيديو)

شهدت محافظة المنوفية، شمال القاهرة، حادث دهس جماعي في أعقاب شجار على أولوية المرور بين قائد سيارة خاصة وسائق سيارة أجرة، ما أدى لإصابة 4 أشخاص وتلف 3 سيارات.

ووقع الحادث مساء يوم الجمعة بأحد شوارع شبين الكوم، في المحافظة الواقعة جنوبي دلتا النيل في مصر، وتم فتح محضر بالواقعة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وتبين أن قائد السيارة الملاكي التي دهست المواطنين، طالب جامعي يدرس بكلية الحقوق، بينما نقلت سيارات الإسعاف المصابين الأربعة الذين تزامن وجودهم في المكان وقت الحادث، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وحظيت الواقعة بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وعبر مغردون عن غصبهم من الاستخفاف بحياة الآخرين بسبب "عناد" بين سائقين، وأشاروا لحوادث مشابهة.