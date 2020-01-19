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شاهد: قصف حوثي لمعسكر للجيش اليمني يوقع عشرات القتلى

19/1/2020

أفاد مصدر عسكري يمني للجزيرة أن عدد ضحايا القصف الذي شنته جماعة الحوثي على معسكر تدريب للقوات الحكومية في محافظة مأرب وسط البلاد، ارتفع إلى 79 قتيلا.

وأوضح مصدر للأناضول أن هناك الكثير من الجرحى، مشيرا إلى أن الضحايا معظمهم من المجندين الذين كانوا في فترة راحة بمعسكر الاستقبال.

وفي أول تعليق رسمي، قال الرئيس اليمني عبد ربه هادي إن هجوم مليشيا الحوثي على مسجد في معسكر للجيش الوطني في محافظة مأرب، يكشف عدم جنوحها إلى السلام أو رغبتها فيه.

جاء ذلك خلال حديثه في اتصالين هاتفيين بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء عادل القميري، للوقوف على تداعيات العملية.

وفي وقت سابق، قال مصدر عسكري حكومي إن الهجوم الذي أوقع هذا العدد الكبير من الضحايا تم بقصفٍ من طائرة مسيرة تابعة للحوثيين على معسكر الاستقبال، الذي خصصته القوات الحكومية لاستقبال المجندين الجدد.

وطالب الرئيس اليمني في بيان الجيش بأن يكون على أهبة الاستعداد. وقال "إن الأفعال المشينة للمليشيات الحوثية تؤكد دون شك عدم رغبتها أو جنوحها للسلام لأنها لا تجيد غير مشروع الموت والدمار وتمثل أداة رخيصة لأجندة إيران في المنطقة".

وتدخل تحالف تقوده السعودية في الحرب في عام 2015 لإعادة حكومة هادي التي أخرجها الحوثيون من العاصمة صنعاء وتتمركز الآن في مدينة عدن الجنوبية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات
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