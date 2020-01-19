شاهد: عائلة فلسطينية هدم الاحتلال منزلها 4 مرات وتتشبث بالبقاء

عائلة فلسطينية تعيش في بلدة الخضر في بيت لحم هدم الاحتلال الإسرائيلي منزلها أربع مرات وساومها على بيع الأرض وتتشبث بأرضها وتصر على البقاء لحماية أرضها والأراضي الزراعية المحيطة.

قال أبو أحمد كبير العائلة لمراسل الجزيرة مباشر، جاءنا إنذار بالإخلاء ولكننا قاومنا فجاء أمر هدم للمنزل فصرنا نبني وهم يهدمون أربع مرات ونعاني الأمريين، مضيفا أن الاحتلال يريد بناء معسكر أو مستوطنة لأن الأرض على نقطة مرتفعة.

وأضاف أبو أحمد " نحن بين الترهيب والترغيب، عرض علينا الاحتلال 3 مليون شيكل وأرض بديلة فرفضنا لأن هذه وصية جدي، نحافظ على الأرض جيل بعد جيل ليوم الدين الأرض والعرض والدين لا أحد يساومنا عليهم هذه رسالتنا لا نخرج من بيتنا ونعيش 10 أفراد في غرفتين ولا نساوم."