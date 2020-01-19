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سياسة|مصر

شاهد: الأسواني يهاجم السيسي والإخوان مع اقتراب ذكرى ثورة يناير

19/1/2020

هاجم الأديب المصري علاء الأسواني جماعة الإخوان المسلمين قائلا إن الإخوان تحالفت مع المجلس العسكري الحاكم إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني لإجهاض الثورة، على حد قوله.

وعلى الرغم من هجوم الأسواني على الإخوان، إلا أنه قال إن شباب الإخوان دافعوا عن الثورة خلال معركة الجمل التي وقعت في الثاني من فبراير/شباط 2011.

وقال الأسواني إن النظام المصري يتزايد توتره مع اقتراب ذكرى ثورة 25 من يناير/كانون الثاني.

وبث الأسواني على حسابه على يوتيوب قائلا إن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي "نسخة أسوأ" من نظام حسني مبارك الذي أسقطته ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

المصدر : الجزيرة مباشر
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