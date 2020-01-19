بومبيو يعبر للسيسي عن غضبه لوفاة أمريكي خلال اعتقاله بمصر

قال مسؤول أمريكي اليوم الأحد إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عبر عن الغضب أثناء اجتماع بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسبب وفاة معتقل يحمل الجنسية الأمريكية في مصر.

ووصف بومبيو وفاة المعتقل مصطفى قاسم بأنها "وفاة مأساوية".

وكتب بومبيو على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " التقيت بالرئيس السيسي اليوم وناقشت معه الوفاة غير المبررة والمأساوية للمعتقل الأمريكي مصطفى قاسم في مصر".

Met with President Sisi today and addressed the pointless and tragic death of detained U.S. citizen Moustafa Kassem in Egypt. On #Libya, President Sisi and I agreed on the urgent need for a return to a @UN-facilitated political process and a ceasefire. pic.twitter.com/xhhRxQhjwM — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 19, 2020

وكان قاسم قد توفي يوم الإثنين الماضي إثر تدهور حالته الصحية داخل السجن.

وكان القضاء المصري قد أصدر حكما بسجن قاسم 15 عاما، بعدما ألقي القبض عليه في 2013، ضمن ما يعرف بقضية "فض اعتصام رابعة".

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2018، خاض قاسم أكثر من مرة إضرابا عن الطعام احتجاجا على سجنه، بينما حذّر محامي قاسم، في فبراير/شباط الماضي، من أن حالة موكله الصحية سيئة جدا، خاصة وأنه يفقد وزنه وشعره بشكل مستمر.

وفي ديسمبر/كانون أول 2019، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، لنظيره المصري سامح شكري، عن قلق واشنطن من أوضاع حرية الصحافة وحقوق الإنسان والأمريكيين المحتجزين في مصر، وبينهم قاسم.

وكان قاسم قد وجه رسالة إلى الرئيس دونالد ترمب ونائبه مايك بنس، في 2018، طالبا منهما التدخل والضغط على السلطات المصرية للإفراج عنه، مؤكدا أنه كان في زيارة عمل لمصر، وتم إلقاء القبض عليه دون وجه حق.