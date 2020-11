بومبيو يعبر للسيسي عن غضبه لوفاة أمريكي خلال اعتقاله بمصر

قال مسؤول أمريكي اليوم الأحد إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عبر عن الغضب أثناء اجتماع بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسبب وفاة معتقل يحمل الجنسية الأمريكية في مصر.

ووصف بومبيو وفاة المعتقل مصطفى قاسم بأنها "وفاة مأساوية".

وكتب بومبيو على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " التقيت بالرئيس السيسي اليوم وناقشت معه الوفاة غير المبررة والمأساوية للمعتقل الأمريكي مصطفى قاسم في مصر".

Met with President Sisi today and addressed the pointless and tragic death of detained U.S. citizen Moustafa Kassem in Egypt. On #Libya, President Sisi and I agreed on the urgent need for a return to a @UN-facilitated political process and a ceasefire. pic.twitter.com/xhhRxQhjwM

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 19, 2020