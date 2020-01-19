بتأمين مصري.. مهرجان إسرائيلي في سيناء للاحتفال بعيد الفصح

ينظم إسرائيليون بسيناء المصرية مهرجاناً موسيقياً بمشاركة عرب، خلال عيد الفصح المقبل، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال موقع "والا" الإسرائيلي، الأحد، في تقرير بعنوان "المبيت والرقص بـ 40 شيكلا.. مهرجان إسرائيلي خلال الفصح القادم بسيناء".

وأوضح الموقع أن مهرجان "حشمليكو" هو مهرجان إلكتروني موسيقي يهدف إلى الجمع بين الموسيقيين والفنانين من أنحاء الشرق الأوسط.

وسيتم تنظيم المهرجان على شاطئ البحر الأحمر في منتجع "دانا بيتش" (15 كم شمال نويبع) على مدى أربعة أيام في الفترة بين 10- 14 أبريل/نيسان المقبل.

ويشارك في المهرجان منسقو الأغاني المسجلة من دول عربية، بحضور سياح من جنسيات مختلفة، بحسب الموقع العبري.

وفيما يتعلق بتأمين المهرجان أوضح أري شالفي، أحد منظمي المهرجان: "توجهنا للشرطة المصرية وحصلنا على تصاريح. سيكون هناك أفراد شرطة لتأمين الحفل وكذلك حراس من شركة خاصة، إضافة إلى سيارة إسعاف".

وتباع تذكرة المهرجان بـ 500 شيكل (145 دولارا)، وتتراوح تكلفة الإقامة بين 40 شيكلا (11.5 دولارا) في الأكواخ الخشبية، و300 شيكل (87 دولارا) في الغرف، وفق ذات المصدر.