البث الحي
سياسة|تركيا

أكاديمي سعودي يتهم أردوغان بتقبيل يد "ماسوني".. ومغردون يفندون

أردوغان يقبل يد رجل.. من يكون؟
أردوغان يقبل يد رجل.. من يكون؟
19/1/2020

أثارت صورة متداولة على نطاق واسع بمنصات التواصل، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يقبل يد شخص مسن، ضجة كبيرة وتكهنات حول الرجل الذي انحنى له الرئيس التركي.

وكان الأكاديمي السعودي إبراهيم المطلق، الذي يعمل أستاذا للدراسات الإسلامية في جامعة الإمام محمد بن سعود، قد نشر الصورة على حسابه بموقع تويتر وغرد بالقول إن أردوغان "يقبل يد روتشيلد أبو الماسونية العالمية"، موجهًا خطابه لجماعة الإخوان المسلمين.

وأثار المطلق بتغريدته موجة غضب عارمة، إذ رد عليه مغردون بأن الرجل هو المؤرخ التركي الشهير "خليل إبراهيم إينالجك"، الذي كان أستاذً لأردوغان في الجامعة، وقد انحنى يقبل يد معلمه تقديرًا واحترامًا له.

https://twitter.com/ibrahim_mutlaq9/status/1218250924415692802?ref_src=twsrc%5Etfw

وانهالت التعليقات التي نعتت الأكاديمي السعودي بـ"الكذب والافتراء" تارة، وبـ"الجهل" تارة أخرى، ونشر ناشطون سيرة وصور المؤرخ التركي إينالجك للتعريف به وإنصافه.

ويعد البروفيسور خليل إينالجك في طليعة المتخصصين في التاريخ العثماني على نطاق العالم، وحصل عام 2011 على جائزة الملك فيصل، تقديرًا لإنجازاته العلمية، وأبرزها كتابه "التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية"، مؤسسًا به مدرسة جديدة في هذه المجال.

ولد إينالجك عام 1916 في إسطنبول، وتخرج من كلية الآداب قسم التاريخ في جامعة أنقرة عام 1940، وتولى تدريس التاريخ العثماني في جامعات تركية وأجنبية، وفي عام 1993 تبرع البروفيسور إينالجك بكامل مجموعته من الكتب والمراجع والمخطوطات المتعلقة بالتاريخ العثماني لمكتبة جامعة أنقرة التي خصصت لها جناحًا خاصًا يحمل اسمه.

https://twitter.com/alaaalanaswah/status/1218614670162046976?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

اختتام مناورات عسكرية بين الجيشين المصري والسوداني (فيديو)

التدريبات اشتملت على الهجوم الجوي والأرضي وعمليات الإسناد والاستطلاع (الأناضول)

أذربيجان تستعيد منطقة أغدام المتاخمة لكاراباخ والقوات الأرمينية تحرق مقراتها قبل انسحابها (فيديو)

(الأناضول- أرشيف)

مصادر تكشف سياسته للاحتفاظ بالسلطة.. انتكاسة قضائية جديدة لترمب وتثبيت فوز بايدن بجورجيا

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولاياته دونالد ترمب (ر ويترز)

الإمارات تبحث عن "عقارات فخمة" لسفارتها وبعثتها في إسرائيل

الإمارات وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بمباركة أمريكية (الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)