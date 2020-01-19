أكاديمي سعودي يتهم أردوغان بتقبيل يد "ماسوني".. ومغردون يفندون

أثارت صورة متداولة على نطاق واسع بمنصات التواصل، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يقبل يد شخص مسن، ضجة كبيرة وتكهنات حول الرجل الذي انحنى له الرئيس التركي.

وكان الأكاديمي السعودي إبراهيم المطلق، الذي يعمل أستاذا للدراسات الإسلامية في جامعة الإمام محمد بن سعود، قد نشر الصورة على حسابه بموقع تويتر وغرد بالقول إن أردوغان "يقبل يد روتشيلد أبو الماسونية العالمية"، موجهًا خطابه لجماعة الإخوان المسلمين.

وأثار المطلق بتغريدته موجة غضب عارمة، إذ رد عليه مغردون بأن الرجل هو المؤرخ التركي الشهير "خليل إبراهيم إينالجك"، الذي كان أستاذً لأردوغان في الجامعة، وقد انحنى يقبل يد معلمه تقديرًا واحترامًا له.

https://twitter.com/ibrahim_mutlaq9/status/1218250924415692802?ref_src=twsrc%5Etfw

وانهالت التعليقات التي نعتت الأكاديمي السعودي بـ"الكذب والافتراء" تارة، وبـ"الجهل" تارة أخرى، ونشر ناشطون سيرة وصور المؤرخ التركي إينالجك للتعريف به وإنصافه.

ويعد البروفيسور خليل إينالجك في طليعة المتخصصين في التاريخ العثماني على نطاق العالم، وحصل عام 2011 على جائزة الملك فيصل، تقديرًا لإنجازاته العلمية، وأبرزها كتابه "التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية"، مؤسسًا به مدرسة جديدة في هذه المجال.

ولد إينالجك عام 1916 في إسطنبول، وتخرج من كلية الآداب قسم التاريخ في جامعة أنقرة عام 1940، وتولى تدريس التاريخ العثماني في جامعات تركية وأجنبية، وفي عام 1993 تبرع البروفيسور إينالجك بكامل مجموعته من الكتب والمراجع والمخطوطات المتعلقة بالتاريخ العثماني لمكتبة جامعة أنقرة التي خصصت لها جناحًا خاصًا يحمل اسمه.

بعيدا عن ان من يقبل اردوغان يده هنا هو المؤرخ التركي خليل إبراهيم إينالجك الذي كان استاذا له بالجامعة، فصاحب التويتة يعمل استاذا للدراسات الاسلامية بجامعة سعودية ويعلم انه كذاب https://t.co/tWaLzidL0i — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) January 18, 2020

#أردوغان يقبّل يد المؤرخ التركي خليل إبراهيم إينالجك الذي كان استاذا له بالجامعة .

والأخ استاذ الدراسات الاسلامية يكذب ويفتري عليه !!

" إن الرجل ليكذب ويتحرّى الكذب ، حتى يُكتب عند الله كذّابا " !! pic.twitter.com/I9Ygjnn34Y — عبدالعزيز الفضلي (@abdulaziz2002) January 18, 2020

هذا زعيم تاريخي يقبل يد أستاذه.

رجل يعرف قيمة العلم وأهله.

لن أضبط لساني معك أيها الغبي السخيف التافه يا قليل الدين والشرف والأخلاق يا سعادة الدكتور المطلق.

عليك من الله ما تستحقه لأنك تعلم علم اليقين أنك تكذب بهذه التغريدة فقط حقدا منك على أردوغان.

سنوقفك يوم القيامة أيها الكذاب https://t.co/yZ0y5dyWbx — Hamza Tekin حمزة تكين (@Hamza_tekin2023) January 18, 2020

زعم @ibrahim_mutlaq9 أن #أردوغان يقبّل هنا يد اللورد روتشلد، بينما هو المؤرخ التركي، الدكتور خليل إبراهيم إينالجك، مؤلف كتابَي "تاريخ الإنسانية" (5 مجلدات)، و "التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية" الذي نال به جائزة الفيصل. انتقده مغردون فلم يعتذر، بل أخذته العزة بالإثم! pic.twitter.com/SzgTgM3puS — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) January 18, 2020

خليل إبراهيم إينالجك هو مؤرخ تركي نال شهادة الدكتوراه في التاريخ من جامعة أنقرة سنة 1940م وعمل بجامعة بيلكنت في أنقرة حصل على جائزة الملك فيصل العالمية قسم الدراسات الإسلامية سنة 1432 هـ / 2011 م عن كتابه التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية. شكلك وحيش يا دكتور 😅 pic.twitter.com/iOI27DY8rq — Muneir Ahmed (@MuneerYEM) January 18, 2020

https://twitter.com/alaaalanaswah/status/1218614670162046976?ref_src=twsrc%5Etfw