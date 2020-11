قوات حفتر تغلق حقول وموانئ تصدير النفط الرئيسية في البلاد

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم السبت، إن قوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر أغلقت موانئ تصدير النفط الواقعة في شرق البلاد.

وقالت المؤسسة في بيان إنها أعلنت "القوة القاهرة بعد إيقاف صادرات النفط في موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة".

وأشار البيان الى أن "إغلاق الموانئ سيؤدي إلى تراجع إنتاج البلاد من 1.3 مليون برميل يوميا إلى 500 ألف برميل يوميا ما سينجم عنه "خسائر مالية تقدّر بحوالي 55 مليون دولار في اليوم".

وأضاف البيان أن تعليمات بإغلاق العمليات جاء من قبل "رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي والعقيد علي الجيلاني من غرفة عمليات سرت".

وقبل ساعات، قال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله إن "قطاع النفط والغاز هو شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الليبي، ومصدر الدخل الوحيد للشعب، بالإضافة إلى أن المنشآت النفطية هي ملك للشعب الليبي، ولا يجب استخدامها كورقة للمساومة السياسية".

واقتحم رجال قبائل في مناطق تسيطر عليها قوات حفتر ميناء الزويتينة النفطي وأعلنوا إغلاق كل الموانئ الخاضعة لسيطرة هذه القوات.

وقال محللون إن إغلاق الموانئ ما كان ليحدث بدون موافقة حفتر.

وقال أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر إن "الشعب الليبي هو الذي أقفل الموانئ النفطية والحقول ومنع تصدير النفط".

ويرى دبلوماسيون أن إغلاق الموانئ النفطية هو ورقة ضغط يستخدمها حفتر، الذي يسيطر على شرق البلاد، لقطع عائدات النفط عن الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.

ويأتي إغلاق الموانئ قبل مؤتمر برلين بشأن ليبيا، والمقرر عقده الأحد، وهو الأحدث بعد سلسلة من المؤتمرات والمفاوضات الرامية لإرساء الاستقرار في ليبيا.

وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق مما يجري من تعطيل أو وقف لإنتاج النفط في البلاد وحثت جميع الأطراف على ضبط النفس.

وجاء في بيان للبعثة أن "هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة أولا وقبل كل شيء على الشعب الليبي الذي يعتمد كليا على التدفق الدائم للنفط".

