عصام حجي في تغطية خاصة على "الجزيرة مباشر" بشأن سد النهضة

تستضيف قناة "الجزيرة مباشر"، مساء اليوم الأحد، عالم الفضاء بوكالة ناسا والمختص بدراسة المياه، الدكتور عصام حجي، وذلك في تغطية خاصة بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وتناقش التغطية رأي العلماء في مصر وإثيوبيا بشأن أضرار ومنافع السد، وحقائق علمية عن ملف سد النهضة وحق مصر المشروع في المطالبة بدراسات واقعية لبناء سدود على نهر النيل.

كما تناقش خطورة بناء السدود الكبرى على منابع هذا النهر، وأثر ذلك على الأمن المائي والغذائي لدول المصب، والأخطر هو الأمن البيئي الذي يصعب تداركه عند "العبث" بنهر النيل الذي يزيد عمره عن 30 مليون سنة وهو الآن مهدد بـ "الاختفاء" مع تسارع وتيرة بناء السدود العملاقة، وفق حجي.

وتتطرق التغطية كذلك، إلى سيناريوهات الملء المقترحة وأيها أكثر ترجيحًا وأثرها على مصر وعلى قطاعات الزراعة والطاقة والصحة وعلى البيئة الحية لنهر النيل، وهل مصر بالفعل مهددة بالعطش؟ وماذا لو لم تتوصل الدول المعنية لاتفاق نهائي؟ كما تناقش الحلول التي يمكن لمصر من خلالها سد العجز المائي.

وتبدأ التغطية اليوم الأحد، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.