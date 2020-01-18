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صور مسربة تظهر آثار تعذيب إسرائيلي على جسد معتقل فلسطيني

الأسير الفلسطيني وليد حناتشة
الأسير الفلسطيني وليد حناتشة
18/1/2020

نشرت مؤسسة حقوقية فلسطينية، الجمعة، صورا توثق "عملية تعذيب" تعرض لها معتقل فلسطيني في مركز تحقيق إسرائيلي.

وأظهرت الصور، التي نشرتها مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان (غير حكومية)، آثار كدمات وضرب على جسد المعتقل وليد حناتشة من رام الله وسط الضفة الغربية.

وتبين الصور "آثار كدمات ظاهرة في مختلف أنحاء جسد حناتشة، خصوصا في الأرجل والقدمين، وتورمات في أماكن مختلفة".

وقالت سحر فرنسيس، مديرة مؤسسة"الضمير، إن "المؤسسة، وفي سياق عملها القانوني، حصلت على الصور، بهدف توثيق حالات التعذيب في السجون الإسرائيلية".

وأضافت "أجبرنا محكمة الاحتلال على السماح بالتقاط الصور، وفق المعايير الدولية المتبعة في توثيق حالات التعذيب".

وتابعت "الأسير حناتشة تعرض لأشكال تعذيب متعددة، من شبح وضرب وتعنيف، وهي أساليب يتعرض لها الكثير من الأسرى الفلسطينيين".

وأشارت فرنسيس إلى أن "الصور واحدة من الأدلة والوثائق المهمة من أجل محاسبة ومساءلة سلطات الاحتلال على ممارسة عمليات التعذيب".

وأردفت "نسعى إلى فتح تحقيق على مستوى محلي ودولي على جرائم التعذيب والانتهاكات ضد الأسرى".

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المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات
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