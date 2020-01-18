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شاهد: عشرات المصابين في مواجهات بين الأمن اللبناني ومحتجين قرب البرلمان

مواجهات عنيفة بين محتجين وعناصر مكافحة الشغب في الأمن اللبناني
مواجهات عنيفة بين محتجين وعناصر مكافحة الشغب في الأمن اللبناني
18/1/2020

اندلعت مواجهات عنيفة بين محتجين وقوات مكافحة الشغب في الأمن اللبناني، اليوم السبت، أمام إحدى بوابات مجلس النواب في العاصمة بيروت.

وأصيب أكثر من 165 شخصًا في المواجهات قرب مقر مجلس النواب (البرلمان)، وسط العاصمة، وفق الصليب الأحمر اللبناني.

وضمن مسيرات بعنوان "لن ندفع الثمن"، تجمع محتجون أمام البرلمان؛ احتجاجًا على استمرار تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية.

 

وجدد المحتجون مطالباتهم باستقلال القضاء، ومحاسبة الفاسدين، وتشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلة عن الأحزاب السياسية، مع استبعاد الوجوه الوزارية القديمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من ذلك الشهر.

كما انطلقت مسيرات احتجاجية نحو مقري جمعية المصارف والمصرف المركزي اللبناني في العاصمة، في وقت يعاني فيه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

وشارك محتجون في مسيرات بمدينة طرابلس شمالًا ومدينتي صور والنبطية جنوبي لبنان.

ويواصل رئيس الوزراء المكلف، حسان دياب، منذ أكثر من أربعة أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضًا بين المحتجين، الذين يدعون إلى عصيان مدني، في ظل عدم تشكيلها حتى الآن.

المصدر : الجزيرة مباشر
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