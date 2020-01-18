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سياسة|سوريا

شاهد| صرخة نازح سوري: أين الدول العربية والإسلامية.. ألسنا مسلمين؟

18/1/2020

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها السكان والنازحون في قرية "كفتين" بريف إدلب الشمالي في سوريا.

واشتكى النازحون من عدم وجود الخدمات الأساسية، وعدم تمكنهم من توفير التدفئة لعائلاتهم، وحرمان أطفالهم من الالتحاق بالمدارس منذ سنوات، فضلا عن تردي أوضاع الطرقات الطينية وضيق المساحة التي يعيشون فيها.

كما تخلى عدد من النازحين عن بطانياتهم حتى يغطوا خيمهم لتقيهم الأمطار.

وقال "أبو محمد"، أحد النازحين، إنه نزح مع عائلته 3 مرات منذ أكثر من عامين بسبب قصف قوات النظام والطيران الروسي، ووصف أوضاع النازحين بأنها "مأساوية" فضلا عن تعرض العديد من الأطفال لخطر الجفاف بسبب قلة الطعام، مناشدا الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية التدخل لوقف القصف المستمر الذي يتعرضون له.

وتساءل أبو محمد "أين الدول العربية والإسلامية؟ هل الشعب السوري غير مسلم؟ انظروا لنا نظرة واحدة. لا نريد سوى إيقاف القصف" مضيفا "نشتكي إلى الله".

ويحيط بقرية كفتين عدد من المخيمات العشوائية التي يقطن بها المئات من الأسر التي نزحت بسبب قصف قوات النظام لريف إدلب الشرقي ومدينة معرة النعمان.

وقال عضو في المجلس المحلي إن المجلس عاجز عن تقديم الخدمات الأساسية للنازحين بسبب كثافة حركة النزوح الأخيرة وأعدادهم الضخمة واحتياجاتهم الكبيرة، فضلا عن عدم استجابة المنظمات الخيرية لنداءاتهم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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