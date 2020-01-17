وفاة الداعية الإسلامي يوسف ديدات متأثرا برصاصة في الرأس

قالت عائلة الناشط الإسلامي يوسف ديدات، نجل الداعية الشهير أحمد ديدات، إن الناشط توفي اليوم الجمعة متأثرا بإصابته برصاص مجهول أطلق عليه من الخلف في رأسه صباح الأربعاء.

ونقلت تقارير إخبارية عن بيان لنجل الناشط الإسلامي قوله إن والده توفي ظهر اليوم في مستشفى سانت آن بمدينة فيرولام، بعد أن كان في العناية المركزة بسبب إصابته الحرجة.

وقالت العائلة إن صلاة الجنازة ستقام في مسجد فيرولام ويك ستريت بعد صلاة فجر يوم غد السبت بالتوقيت المحلي، وسينقل الجثمان إلى مقبرة المدينة.

وكان يوسف ديدات أدخل المستشفى بحالة حرجة، وذلك بعد أن أطلق مجهول النار عليه من الخلف في رأسه بولاية ديربان في جنوب أفريقيا.