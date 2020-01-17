مصر: قرار بإخلاء سبيل صحفيي الأناضول المعتقلين

أصدر النائب العام المصري قرارا بإخلاء سبيل 3 صحفيين مصريين وتركيين اثنين اعتقلوا إثر مداهمة الأمن لمكتب وكالة الأناضول التركية في القاهرة.

وقررت النيابة الإفراج عن المصريين الثلاثة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (650 دولار) وتسليم التركيين الاثنين إلى السفارة التركية واتخاذ الإجراءات نحو سرعة ترحيلهما خارج البلاد.

وكانت وكالة "الأناضول" التركية طالبت اليوم الخميس السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن صحفييها العاملين في القاهرة، مؤكدة على نهجها المهني في التغطية الإخبارية لكل الأحداث والقضايا، بما فيها الشأن المصري.

كانت السلطات المصرية قد وجهت للصحفيين العاملين في مكتب الوكالة بالقاهرة اتهامات "بتكوين خلية تركية" في مصر.

ويسود التوتر بين مصر وتركيا منذ الانقلاب العسكري على محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب، في 3 يوليو/تموز 2013.

تصاعد الخلاف مؤخرا بوتيرة أكبر بسبب دعم تركيا لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس، بينما يدعم النظام المصري اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق ليبيا.