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سياسة

فرنسا تنشر منظومة رادار في السعودية "لطمأنة" المملكة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
17/1/2020

قال مسؤولون فرنسيون إن فرنسا نشرت منظومة رادار على الساحل الشرقي للسعودية لتعزيز دفاعاتها بعد هجمات صاروخية استهدفت منشآت نفطية بها في سبتمبر/أيلول.

واتهمت فرنسا إيران بشن الهجوم الذي استُخدمت فيه طائرات مسيرة وصواريخ وعطل عمل أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم، وتعهدت بتقديم يد العون لمنع تكراره.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون في كلمة للجيش الفرنسي في وقت متأخر أمس الخميس "في شبه الجزيرة العربية والخليج، حيث تتصاعد التوترات، نشرنا في زمن قياسي قوة مهام جاجوار التي ستسهم في طمأنة المملكة السعودية".

ولم يتم الإعلان عن هذه المبادرة من قبل.

وقال مسؤولون فرنسيون إنه تم نشر منظومة رادار على الساحل الشرقي للسعودية المطل على الخليج في إطار قوة مهام جاجوار.

وأعلنت فرنسا أمس الخميس عن إرسال حاملة الطائرات "شارل ديغول" إلى شرق البحر المتوسط دعما للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة.

وقال ماكرون إن حاملة الطائرات "ستكون في صلب عمليات مشتركة بين عدة دول أوربية"، مضيفا أن "ألمانيا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا والبرتغال واليونان ستشارك حاملة الطائرات خلال عملياتها".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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