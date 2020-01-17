شاهد: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين

اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، باحات المسجد الأقصى واعتدت على مصلين.

وقال شهود عيان، إن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت المسجد واعتدت بالضرب على مصلين، ولاحقتهم حتى الأبواب.

وأضاف الشهود أن الاعتداء أدى إلى إصابات تمت معالجتها ميدانيا.

وأدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر في المسجد الأقصى، لتأكيد تمسكهم به، ورفضهم استمرار الاقتحامات الإسرائيلية له.

ومع انتهاء الصلاة، خرج المصلون وهم يرددون "الله أكبر"، قبل أن تقتحم قوات كبيرة من الشرطة المسجد.

اقتحام المسجد الأقصى والإعتداء على المُصلين وذلك عقب صلاة فجر اليوم الجمعة بهدف إخلاء المسجد من جموع المصلين pic.twitter.com/C1W9YFDQ0o — حركة فتح (@fatehorg) January 17, 2020

وقالت شرطة الاحتلال في بيان منها "مع انتهاء الصلوات في الحرم القدسي، قام مئات المصلين بمسيرة احتجاجية، رددوا خلالها نداءات قومية، وانتهكوا النظام في المكان".

وأضافت "قامت قوات الشرطة بفض المخلين بالنظام في الحرم القدسي".