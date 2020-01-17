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سياسة

شاهد: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين

17/1/2020

اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، باحات المسجد الأقصى واعتدت على مصلين.

وقال شهود عيان، إن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت المسجد واعتدت بالضرب على مصلين، ولاحقتهم حتى الأبواب.

وأضاف الشهود أن الاعتداء أدى إلى إصابات تمت معالجتها ميدانيا.

وأدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر في المسجد الأقصى، لتأكيد تمسكهم به، ورفضهم استمرار الاقتحامات الإسرائيلية له.

ومع انتهاء الصلاة، خرج المصلون وهم يرددون "الله أكبر"، قبل أن تقتحم قوات كبيرة من الشرطة المسجد.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان منها "مع انتهاء الصلوات في الحرم القدسي، قام مئات المصلين بمسيرة احتجاجية، رددوا خلالها نداءات قومية، وانتهكوا النظام في المكان".

وأضافت "قامت قوات الشرطة بفض المخلين بالنظام في الحرم القدسي".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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