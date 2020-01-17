روسيا تدافع عن إيران: مقاتلات أمريكية أربكت طهران قبل إسقاط الطائرة الأوكرانية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة إن إسقاط إيران طائرة ركاب أوكرانية في الأسبوع الماضي وقع في وقت شعرت فيه طهران بقلق من تقارير عن تحليق طائرات شبح مقاتلة في المنطقة.

وقال لافروف "كانت توجد ست مقاتلات إف-35 (أمريكية) على الأقل في الجو داخل الحدود الإيرانية (في ذلك الوقت). لم يتم بعد التحقق من هذه المعلومات لكنني أود أن أشير إلى التوتر الذي يصاحب مثل هذه المواقف".

وأثار إسقاط إيران لطائرة شركة الخطوط الدولية الأوكرانية الذي أودى بحياة جميع ركابها وعددهم 176 شخصا أزمة للنظام الإيراني الذي واجه احتجاجات استمرت أياما بعد إقرار الجيش الإيراني بأنه أسقط الطائرة بطريق الخطأ.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي سنوي بموسكو إن الحادث وقع نتيجة خطأ بشري مضيفا أنه لا يسعى لالتماس العذر لأي شخص وراء ما حدث.

لكنه قال إن من المهم فهم السياق وأن الحادث وقع بعد ساعات من هجوم صاروخي إيراني على قاعدتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق عندما كان الإيرانيون في حالة تأهب لأي رد عسكري أمريكي.

وقال الوزير الروسي "توجد معلومات بأن الإيرانيين كانوا يتوقعون هجوما أمريكيا آخر بعد الضربة لكنهم لم يعرفوا ما طبيعته".