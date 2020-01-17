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تساءلوا عن دور الإمارات.. مغردون يتفاعلون مع تهديد النفيسي بالقتل

المفكر والأكاديمي الكويتي عبد الله النفيسي
المفكر والأكاديمي الكويتي عبد الله النفيسي
17/1/2020

تفاعل المغردون مع إعلان محامي المفكر والأكاديمي الكويتي عبد الله النفيسي، عن تلقيه تحذيرا بوجود محاولة اغتيال لموكله بزرع عبوة ناسفة في سيارته.

وقال المحامي عادل عبد الهادي في بيان على تويتر "وردني صباح اليوم تحذير بوجود محاولة لاغتيال موكلي د. عبد الله النفيسي؛ عبر زرع عبوة ناسفة في سيارته"، ورد هذا التهديد في رسالة إلكترونية لموقع القبس الرسمي، وهي الشركة المعدة لحلقات برنامج الصندوق الأسود".

وأضاف أن موكله سبق أن تعرض للتهديد، ولكن هذه المرة التهديد يطول حياته مباشرة، وقال إنه خاطب الجهات الأمنية المختصة لتأمين وضمان سلامة حياة موكله الذي يوجد  خارج البلاد حاليًا.

وتساءل بعض المغردين عن دور الإمارات في هذا التهديد، قائلين إنها الجهة المستفيدة الوحيدة من اغتيال النفيسي بعد أن رفعت عليه قضية وطالبت بسجنه بتهمة الإساءة لها.

وربط بعضهم بين توقيت التهديد وحديث النفيسي في عدّة حلقات ببرنامج "الصندوق الأسود" على موقع القبس الكويتي الذي تحدث فيه عن الإمارات.

ودعا المغردون السلطات الكويتية إلى تأمين سلامة الدكتور النفيسي، مشيرين إلى أن ما يتردد حول نية اغتياله يشير إلى أن "الكلمة الحرة ما زالت أعظم جريمة في الوطن العربي".

وأكد نشطاء أن الاختلاف مع النفيسي أو الاتفاق معه لا يبرر ان تهديد حياته بالقتل.

وفي بداية الشهر الجاري، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية أمرا بضبط وإحضار الأكاديمي والمفكر الكويتي للمثول أمامها في قضية "الإساءة للإمارات" التي تمثلت في تغريدة على تويتر.

وأعلن النفيسي استعداده للمثول أمام القضاء في الوقت الذي تحدده المحكمة، وذلك على خلفية القضية التي رفعتها وزارة الخارجية الكويتية ضده، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي إشعار للقضية خلال الفترة التي سبقت الإجراء القضائي الأخير.

وأكد النفيسي حرصه على الحضور دون تغيب أو تأخير في جميع القضايا التي تعرض لها أمام النيابة والقضاء.

 

 

 

 

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1217816531113009153?ref_src=twsrc%5Etfw

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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