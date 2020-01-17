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سياسة|تركيا

أردوغان: حفتر رجل لا يوثق به

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
17/1/2020

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اللواء الليبي المتقاعد خليفة "حفتر رجل لا يوثق به، بعد أن واصل قصف مدينة طرابلس".

وأضاف أردوغان في تصريحات عقب صلاة الجمعة في مدينة إسطنبول: "سنرى ذلك في برلين بشكل مفصل، وسنرى ماذا سيفعلون بعد يوم أو يومين فورا مما سيقولونه في برلين".

وأعرب الرئيس التركي عن أمله في "أن يلتزموا بتعهداتهم وإلا فإننا سنتابع الأمر".

تشريد الأطفال

من جهة أخرى، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن نحو 90 ألف طفل شردوا منذ أن بدأ اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجومه على العاصمة طرابلس في أبريل/ نيسان الماضي.

وقالت هنريتا فور مديرة المنظمة في بيان: "منذ أبريل/ نيسان الماضي عندما اندلعت الأعمال العدائية في طرابلس وغرب ليبيا، تدهورت أوضاع آلاف الأطفال والمدنيين وتسببت الهجمات العشوائية في المناطق المأهولة بالسكان في مقتل المئات".

وذكر البيان أن المنظمة تلقت "تقارير عن تشويه أو قتل أطفال، كما يتم تجنيد الأطفال في القتال، وفي الوقت نفسه، أجبر أكثر من 150 ألف شخص، من بينهم 90 ألفا من الأطفال، على الفرار من ديارهم وأصبحوا الآن مشردين داخليا".

وذكر البيان أن "البنية التحتية التي يعتمد عليها الأطفال لرفاهيتهم وبقائهم تعرضت لهجمات أسفرت عن تضرر ما يقرب من 30 منشأة صحية وتوقف 13 منها عن العمل بشكل كامل".

وأضاف البيان، الذي يأتي قبل يومين من مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، أن "الأطفال في ليبيا، يعانون بشكل كبير وسط العنف والفوضى التي أطلقتها الحرب الأهلية الطويلة في البلاد".

ودعت مديرة المنظمة "جميع أطراف النزاع والذين لديهم نفوذ لحماية الأطفال، ووضع حد لتجنيدهم واستخدامهم، ووقف الهجمات على البنية التحتية المدنية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق".

وبدأت قوات خليفة حفتر منذ أبريل/ نيسان الماضي هجوما للسيطرة على طرابلس.

المصدر : الأناضول
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