وفاة أكثر من 500 معظمهم أطفال في مخيم الهول بسوريا

توفي 517 شخصاً على الأقل غالبيتهم أطفال، عام 2019 في مخيم الهول، شمال شرقي سوريا، حيث يقيم عشرات الآلاف من النازحين وأفراد عائلات مقاتلي "تنظيم الدولة".

يؤوي مخيم الهول حالياً نحو 68 ألف شخص، يعيشون على مساعدات محدودة ويعانون من وضع إنساني صعب، خاصة مع حلول فصل الشتاء، وتصف منظمات إغاثة وضع المخيم بـ"الكارثي".

وقالت مسؤولة الهلال الأحمر الكردي في المخيم دلال إسماعيل لفرانس برس، إن عدد الوفيات في المخيم بلغ في عام 2019 فقط 517 شخصاً بينهم 371 طفلاً" مشيرة إلى أسباب عدة أبرزها سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية لحديثي الولادة.

وأوضحت إسماعيل أن "الوضع مأساوي والعبء كبير جداً" موضحة أن الكثير من الأطفال توفوا العام الماضي خلال فصل الشتاء "جراء البرد وعدم توفر وسائل تدفئة" في حينه.

ويوضح مسؤولون في المخيم أن من بين المتوفين أطفال أجانب، في حين يشكل السوريون والعراقيون النسبة الأكبر من قاطني مخيم الهول، الذي يضم قسماً خاصاً بعائلات المقاتلين الأجانب.

ويقدر الأكراد وجود 12 ألف أجنبي، أربعة آلاف امرأة وثمانية آلاف طفل، في ثلاثة مخيمات في شمال شرق سوريا، غالبيتهم في الهول، قيد حراسة أمنية مشددة.

المخيم يؤوي نساء وأطفال نازحين من مناطق انتزعت من تنظيم الدولة

المساعدات لا تكفي

وأوضح مسؤول العلاقات في المخيم جابر سيد مصطفى لفرانس برس أن المساعدات التي تقدمها المنظمات "لا تكفي" مشيراً إلى معاناة كبيرة في الجانب الصحي جراء النقص الكبير في تأمين الأدوية.

وأشار إلى أن السلال الغذائية لا تكفي أيضا، وأن عائلات أخرى تحتاج خيماً وأخرى بحاجة إلى تغيير خيامها التي أصبحت مهترئة ولا تصلح للسكن داخلها.

كانت "الإدارة الذاتية الكردية" قد حذرت قبل أيام من أن استثناء مجلس الأمن معبراً حدودياً من المعابر المخصصة لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، سيؤدي إلى نقص في المستلزمات الطبية.

وأوضحت، أن من شأن آلية العمل الجديدة أن تحول دون تأمين "ستين إلى سبعين في المئة من الاحتياجات الطبية في مخيم الهول".

ولم يعد أمام "الإدارة الذاتية الكردية" إلا خيار تلقي المساعدات عبر معبر سيماليكا غير الشرعي مع اقليم كردستان العراقي، والذي لا تستخدمه الأمم المتحدة لإدخال المساعدات.

سيقتصر إدخال المساعدات إلى سوريا في المرحلة المقبلة على معبري باب الهوى وباب السلام مع تركيا، التي تعد المقاتلين الأكراد "ارهابيين" وعبر دمشق التي انتشرت قواتها في مناطق الإدارة الذاتية بطلب من الأكراد.