واشنطن: الإمارات ستتحمل كلفة جناحنا في إكسبو دبي

أعلنت الولايات المتحدة، أنها ستتمكن من المشاركة في المعرض العالمي الذي تستضيفه دبي بعد أن عمدت حكومة الإمارات الى تحمل كلفة جناحها في المعرض إكسبو 2020.

وبعد أن كانت قد حذرت من أن مشاركتها في المعرض غير محسومة، أكدت السلطات الأمريكية، الأربعاء مشاركتها في معرض إكسبو 2020 الذي يفتتح في أكتوبر/ تشرين الأول، ويعد أكبر معرض عالمي في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "الجناح الأمريكي بات ممكنا بفضل سخاء الحكومة الإماراتية اعترافا بالشراكة القوية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة".

لم يقدم البيان تفاصيل بشأن المساهمة لكن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، تحدث في وقت سابق عن الحاجة لمبلغ 60 مليون دولار لإقامة الجناح في المعرض الذي يستمر ستة أشهر.

وتمنع الولايات المتحدة التمويل الحكومي لمثل هذه الفعاليات وكثيرا ما انتقد الرئيس دونالد ترمب الإنفاق خارج الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بدفع مساعدات.

غير أن بومبيو طلب من الكونغرس إجراء استثناء وتحمل تكلفة معرض إكسبو دبي، معبرا عن الخشية من أن تظهر الولايات المتحدة في موقع الضعف في معرض ستستخدمه الصين التي يتزايد نفوذها، لإظهار قوتها في قطاع التكنولوجيا في منطقة مهمة.

The Department is pleased to announce the participation of the United States in @Expo2020Dubai, the next World’s Fair and the first in the Middle East. #Expo2020 https://t.co/hR4vLPkECu

— Department of State (@StateDept) January 15, 2020