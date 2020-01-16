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واشنطن: الإمارات ستتحمل كلفة جناحنا في إكسبو دبي

الولايات المتحدة: الإمارات ستتحمل كلفة جناحنا في إكسبو دبي
الولايات المتحدة: الإمارات ستتحمل كلفة جناحنا في إكسبو دبي
16/1/2020

أعلنت الولايات المتحدة، أنها ستتمكن من المشاركة في المعرض العالمي الذي تستضيفه دبي بعد أن عمدت حكومة الإمارات الى تحمل كلفة جناحها في المعرض إكسبو 2020.

وبعد أن كانت قد حذرت من أن مشاركتها في المعرض غير محسومة، أكدت السلطات الأمريكية، الأربعاء مشاركتها في معرض إكسبو 2020 الذي يفتتح في أكتوبر/ تشرين الأول، ويعد أكبر معرض عالمي في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "الجناح الأمريكي بات ممكنا بفضل سخاء الحكومة الإماراتية اعترافا بالشراكة القوية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة".

المطلوب: 60 مليون دولار  

لم يقدم البيان تفاصيل بشأن المساهمة لكن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، تحدث في وقت سابق عن الحاجة لمبلغ 60 مليون دولار لإقامة الجناح في المعرض الذي يستمر ستة أشهر.

وتمنع الولايات المتحدة التمويل الحكومي لمثل هذه الفعاليات وكثيرا ما انتقد الرئيس دونالد ترمب الإنفاق خارج الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بدفع مساعدات.

غير أن بومبيو طلب من الكونغرس إجراء استثناء وتحمل تكلفة معرض إكسبو دبي، معبرا عن الخشية من أن تظهر الولايات المتحدة في موقع الضعف في معرض ستستخدمه الصين التي يتزايد نفوذها، لإظهار قوتها في قطاع التكنولوجيا في منطقة مهمة.

حملة لجمع الأموال

من جانبهم، أعرب النواب عن شكوكهم في نجاح ذلك، وشجعوا بومبيو على القيام بحملة خاصة لجمع الأموال ما دفع بوزارة الخارجية للإعلان الشهر الماضي إن مشاركة الولايات المتحدة غير محسومة.

وقالت الخارجية، الأمريكية، إن المعارض تمثل "فرصا مهمة لإظهار الحرية والمثل والمؤسسات والثقافة والقيادة العالمية لأمريكا".

وكانت قد حذرت في وقت سابق من أن انعدام التمويل الحكومي يعرض للخطر مساعي (مينيابوليس وهيوستن) لاستضافة معارض مستقبلية يمكنها أن تخلق آلاف الوظائف.

وذكر موقع معرض دبي إكسبو على الإنترنت إن الجناح الأمريكي سيعرض طباعة ثلاثية الأبعاد لأطراف صناعية وأعضاء، ورحلة إلى المريخ ومدينة مستقبلية مثالية بأقل حركة مرور.

المصدر : فرانس برس
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