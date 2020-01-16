مصر.. وزارة الصحة تمنح رحلة حج لوالدي طبيبة مسيحية

تسبب قرار وزارة الصحة المصرية، بسفر والدي طبيبة مسيحية متوفاة ضمن بعثة الحج الرسمية للوزارة هذا العام، في موجة من السخرية والغضب على منصات التواصل الاجتماعية.

وفقدت الطبيبة سماح صليب حياتها مع طبيبة أخرى وسائق وعامل، أمس الأربعاء، في حادث مروري إثر انقلاب أتوبيس طبيبات المنيا جنوبي مصر، أثناء توجههن لحضور مؤتمر صحة المرأة في القاهرة، بعد استدعائهن على عجلة وتهديدهن بالجزاء في حالة عدم الحضور.

وجاء في البيان ضم ذوي المصابين وذوي الطبيبتين المتوفيتين لبعثة رحلة الحج، الأمر الذي أثار تعجب وسخرية رواد مواقع التواصل بسبب وجود ضحية مسيحية بينهن، ويقام عزاؤها اليوم في كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بقاعة الأنبا أرسانيوس سمالوط.

البيان جاء بعد نعي نقابة الأطباء وحملة هجوم واسعة طالت الوزيرة هالة زايد بسبب عدم توفير وسائل انتقال آمنه أو قبول عذر الطبيبات بعدم الحضور بسبب ضيق الوقت.

وغرد ناشطون وأطباء على وسم (#دكاترة_المنيا_ضحايا_اهمال_وزارة_الصحة) محملين الوزيرة مسؤولية ما حدث، ومطالبين بمحاسبة المتسبب في الحادث، الذي أسفر عن مصرع 4 وإصابة 17 آخرين.

فقط في مصر إعلان سفر والدي الطبيبه سماح صليب إحدى ضحايا الحادث لأداء فريضة الحج رغم أنها مسيحية . العزاء اليوم في كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بقاعة الأنبا أرسانيوس سمالوط كل العزاء للزوج وللاسره الكريمه pic.twitter.com/Qp3Vju1Ri6 — أحمدصالحAhmd Saleh (@iAHMEDsalih) January 16, 2020

هي وظيفة وزارة الصحة تطلع عمره وحج ؟!!، وعندي سؤال ساذج هو الطبيب نبيل عوض صلبب أبو الطبيبة المتوفية سماح نبيل عوض صليب حينضم ل بعثة الحج إزاي ؟!. كوميديا سوداء في زمن عبثي . pic.twitter.com/2c2lB5AXDC — Nermeen (@nomynemo) January 15, 2020