مصر تشكل فريقا جديدا للتحقيق في مقتل الإيطالي جوليو ريجيني

ذكر مكتب النائب العام المصري، الأربعاء، أن مصر شكلت فريقا جديدا للتحقيق في وفاة طالب إيطالي تعرض للتعذيب والقتل في القاهرة عام 2016.

واختفى جوليو ريجيني (28 عاما)، طالب الدكتوراه بجامعة كمبردج، في القاهرة في يناير/كانون الثاني 2016. وعُثر على جثته بعد أسبوع تقريبا وأظهرت اختبارات الطب الشرعي أنه تعرض للتعذيب قبل موته.

وأبلغت مصادر مخابراتية وأمنية وكالة "رويترز" في 2016 بأن الشرطة ألقت القبض على ريجيني خارج محطة لمترو الأنفاق بالقاهرة ثم نقلته إلى مجمع يديره جهاز الأمن الوطني. ونفت الشرطة ذلك.

وذكر البيان أن النائب العام المصري حمادة الصاوي أبلغ مجموعة زائرة من المحققين الإيطاليين "بتشكيل فريق تحقيق جديد يعكف على دراسة وترتيب أوراق القضية".

وأضاف البيان أن الفريق "يعمل على اتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستجلاء الحقيقة في حيادية واستقلالية تامة".

ولم يذكر البيان سبب تشكيل الفريق. وشكا المحققون الإيطاليون مرارا من نقص التعاون من نظرائهم المصريين.

وقال مكتب النائب العام أن المحققين المصريين "استمعوا لرؤى" نظرائهم الإيطاليين في اجتماعات مشتركة أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء.

وتشكل الفريق بعدما زار رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي القاهرة أمس الثلاثاء والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحددت إيطاليا العام الماضي أسماء خمسة أفراد من قوات الأمن المصرية للتحقيق معهم لضلوعهم المزعوم في قتل ريجيني.