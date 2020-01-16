محام: تهديد بقتل الأكاديمي الكويتي عبد الله النفيسي

قال المحامي الكويتي عادل عبد الهادي إن موكله الدكتور عبد الله النفيسي تلقى تهديدا بالقتل من خلال زرع عبوة ناسفة في سيارته.

وأضاف عبد الهادي أنه تمت مخاطبة الجهات الأمنية المختصة لتأمين وضمان سلامة حياة الدكتور عبد الله النفيسي.

وفي بداية الشهر الجاري، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية أمرا بضبط وإحضار الأكاديمي والمفكر الكويتي للمثول أمامها في قضية "الإساءة للإمارات" التي تمثلت في تغريدة عبر تويتر.

وأعلن النفيسي استعداده للمثول أمام القضاء في الوقت الذي تحدده المحكمة، وذلك على خلفية القضية التي رفعتها وزارة الخارجية الكويتية ضده، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي إشعار للقضية خلال الفترة التي سبقت الإجراء القضائي الأخير.

وأكد النفيسي حرصه على الحضور دون تغيب أو تأخير في جميع القضايا التي تعرض لها أمام النيابة والقضاء.

بيان حول الضبط والإحضار ومنع السفر للدكتور #عبدالله_النفيسي

(م ك) pic.twitter.com/vvP3i5eWxn — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) January 6, 2020

وعمل النفيسي كأستاذ لتدريس العلوم السياسية في جامعتي الكويت والإمارات.