كتاب يكشف "جهل" ترمب بمعلومات جغرافية وتاريخية هامة

أشار كتاب صدر حديثا إلى عدم إلمام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالمعلومات التاريخية والجغرافية يصل إلى حد جهله بأن هناك حدودًا مشتركة بين الهند والصين.

الكتاب وعنوانه "عبقري متوازن للغاية" من تأليف صحفيين اثنين في (واشنطن بوست) فيليب راكر وكارول ليونيغ يورد فصولًا من تصرفات الرئيس تعكس جهله بوقائع جغرافية وتاريخية أساسية.

ذكر الكاتبان أن ترمب قال لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، خلال اجتماع بينهما لبحث التهديد الذي تشكله الصين على الهند، "الأمر ليس كما ولو أن الصين على حدودك".

وللهند بالفعل، حدود مشتركة مع الصين، وقد خاض البلدان حربًا عام 1962 بسبب نزاع حدودي بينهما حول منطقة في الهيمالايا.

وفي أعقاب تعليق ترمب هذا وتقليله على ما يبدو من شأن التهديد الذي تشكله الصين على الهند "جحظت عينا مودي من وقع المفاجأة" وفقا للكتاب الذي نشرت (واشنطن بوست) مقتطفات منه الأربعاء.

ويتابع الكاتبان رواية الواقعة بالقول إن تعابير مودي تحوّلت بعدها بشكل تدريجي من "الصدمة والقلق إلى الاستسلام".

وبعد هذا الاجتماع أبلغ مساعد لترمب مؤلّفي الكتاب أن "الهنود تراجعوا خطوة إلى الوراء" في علاقتهم الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

