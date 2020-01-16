كتاب يكشف "جهل" ترمب بمعلومات جغرافية وتاريخية هامة

أشار كتاب صدر حديثا إلى عدم إلمام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالمعلومات التاريخية والجغرافية يصل إلى حد جهله بأن هناك حدودًا مشتركة بين الهند والصين.

الكتاب وعنوانه "عبقري متوازن للغاية" من تأليف صحفيين اثنين في (واشنطن بوست) فيليب راكر وكارول ليونيغ يورد فصولًا من تصرفات الرئيس تعكس جهله بوقائع جغرافية وتاريخية أساسية.

ذكر الكاتبان أن ترمب قال لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، خلال اجتماع بينهما لبحث التهديد الذي تشكله الصين على الهند، "الأمر ليس كما ولو أن الصين على حدودك".

وللهند بالفعل، حدود مشتركة مع الصين، وقد خاض البلدان حربًا عام 1962 بسبب نزاع حدودي بينهما حول منطقة في الهيمالايا.

وفي أعقاب تعليق ترمب هذا وتقليله على ما يبدو من شأن التهديد الذي تشكله الصين على الهند "جحظت عينا مودي من وقع المفاجأة" وفقا للكتاب الذي نشرت (واشنطن بوست) مقتطفات منه الأربعاء.

ويتابع الكاتبان رواية الواقعة بالقول إن تعابير مودي تحوّلت بعدها بشكل تدريجي من "الصدمة والقلق إلى الاستسلام".

وبعد هذا الاجتماع أبلغ مساعد لترمب مؤلّفي الكتاب أن "الهنود تراجعوا خطوة إلى الوراء" في علاقتهم الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

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جولة على " بيرل هاربر"

تحدث الكتاب أيضًا عن جولة قام بها ترمب تكريمًا لذكرى السفينة الحربية "يو اس اس أريزونا" التي أغرقتها الطائرات اليابانية في هجومها المفاجئ في 7 ديسمبر/كانون الأول عام 1941 على بيرل هاربر.

وسأل الرئيس الأمريكي ترمب، كبير موظفي البيت الأبيض حينذاك جون كيلي "يا جون، لم كل هذا؟ ما الهدف من هذه الرحلة؟".

وتابع الكتاب أن "ترمب سمع بعبارة بيرل هاربر وبدا أنه فهم أنه سيزور موقع معركة عسكرية، لكن لم يظهر أنه يعرف أكثر من ذلك".

ونقل الكتاب عن مستشار كبير سابق في البيت الأبيض أن ترمب كان "في أحيان غير مطلع إلى حد خطر".

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دفع رشى للمسؤولين

أورد الكتاب، أيضًا أن ترمب ضغط في عام 2017 على وزير الخارجية السابق، ريكس تيلرسون للمساعدة في التخلص من قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة الذي يمنع الشركات الأمريكية من دفع رشى للمسؤولين الأجانب لإبرام صفقات تجارية.

ونقل الكتاب عن ترمب قوله" إنه أمر غير منصف لدرجة أنه لا يسمح للشركات الأمريكية بدفع رشى للحصول على أعمال في الخارج" مضيفًا "سنقوم بتغيير ذلك".