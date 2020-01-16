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شقيق أمير قطر: الدوحة تقوم بوساطة لقيادة المنطقة إلى السلام

الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، شقيق أمير دولة قطر
الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، شقيق أمير دولة قطر
16/1/2020

قال الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن الدوحة تقوم بدور "الوساطة لقيادة المنطقة إلى السلام"، مؤكدا على ثقة "الجميع" في قدرة قطر على القيام بذلك.

وغرد الشيخ جوعان عبر حسابه بموقع تويتر، مساء الأربعاء، قائلًا " تقوم دولة قطر بدور الوساطة لقيادة المنطقة إلى السلام بعدما اشتبكت المصالح وتضاربت المشاريع الإقليمية والدولية ".

وأكد "الجميع يثق في قدرة الدوحة على تقريب وجهات النظر بين العواصم المتخاصمة وإطفاء الحرائق التي أشعلتها أخطاء متراكمة".

https://twitter.com/JoaanBinHamad/status/1217498153785745409?ref_src=twsrc%5Etfw

وبذلت الدوحة خلال الأيام الماضية، جهودًا دبلوماسية في المنطقة، وذلك في أعقاب التوترات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، وتمثل هذا النشاط الدبلوماسي بزيارة أمير قطر لطهران، وهي الأولى له منذ توليه الحكم في عام 2013.

كما اجتمع، أمس الأربعاء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، مع مسؤولين عراقيين لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وتأكيد الدوحة على الوقوف بجانب العراق في جهود التهدئة وخفض التصعيد بعد الأحداث الأخيرة".

وقال الوزير القطري خلال مؤتمر صحفي في بغداد مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم "نعمل مع العراق لخفض حدة التصعيد والتوتر بالمنطقة والتعامل بحكمة مع التصعيد، والمنطقة تمر بمرحلة خطيرة ".

وزادت حدة التوتر بين واشنطن وطهران على خلفية مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، بضربة أمريكية قرب مطار بغداد، ما دفع إيران للرد بقصف قاعدتين أمريكيتين في العراق.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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