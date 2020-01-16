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سياسة

شاهد: قصف إسرائيلي يستهدف مواقع للمقاومة في غزة

16/1/2020

شنت الطائرات الحربية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، غارات عدة استهدفت مواقع للمقاومة الفلسطينية شمال غربي قطاع غزة.

وبث ناشطون لحظة تنفيذ الطائرات الحربية غارة بصاروخ على مبنى "السفينة" وسبقه عدّة صواريخ تحذيرية من طائرات الاستطلاع.

وقال وسائل إعلام إسرائيلية، إن سلاح الجو يشن غارات على مواقع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بزعم إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه مستوطنات "غلاف غزة".

وقالت القناة "13" الإسرائيلية، إن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات على مواقع تابع لحماس، عقب إعلان جيش الاحتلال رصد 4 صواريخ اُطلقت من غزة صوب المستوطنات المتاخمة للقطاع.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال استهدفت موقع السفينة بـ 4 صواريخ بعد وقت قصيرة من استهداف ذات الموقع بصاروخ من طائرات الاستطلاع شمال غرب مدينة غزة.

وأشارت إلى أن القصف أسفر عن اشتعال النيران وتضرر عدد من المنازل في محيط الموقع، موضحة أن المضادات الأرضية التابعة للمقاومة تصدت لطائرات الاحتلال شمال القطاع.

كما استهدفت طائرات الاحتلال مبنى الإدارة المدنية شرق جباليا شمالي القطاع، ما أدى إلى اشتعال النيران في المبنى وتضررت عدد من المنازل في محيطه.

من ناحيته، قال جيش الاحتلال إن القصف استهدف "بنية تحتية تحت أرضية وهدف بحري تابعيْن لحماس في جنوب قطاع غزة بالإضافة لمجمع عسكري تابع لها في شمال القطاع"، بحجة الرد على إطلاق قذيفة صاروخية تجاه أراضي الداخل المحتل.

وفي وقت سابق أمس، زعمت مصادر إسرائيلية أن صفارات الانذار دوت في مستوطنات الغلاف، وأن جيش الاحتلال حدد 4 عمليات إطلاق من قطاع غزة، اعترضت القبة الحديدة اثنين منها.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات
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