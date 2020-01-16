البث الحي
سياسة

شاهد: أم قتيلة تحتضن طفلها.. أحدث ضحايا حفتر في ليبيا

16/1/2020

أظهرت لقطات تلفزيونية بثتها عملية بركان الغضب التابعة للحكومة الليبية صورا لمدنيين قتلى داخل سياراتهم في العاصمة الليبية طرابلس جراء استهداف قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر لهم.

وقالت "عملية بركان الغضب" إن الصور لمدنيين حاولوا الخروج من منازلهم بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق الليبية.

وأضافت أن " المعلومات الأولية لسرية الرصد والاستطلاع تُفيد بأن عدد الجثث 6، بينها جثث امرأتين وإحداهما تحتضن طفلا."

وتابعت "حاولت قواتنا انتشال الجثث فتعرّض بعض مقاتلينا لإصابات بنيران قناصة عصابات حفتر… نحن نُكثّف اتصالاتنا بالمنظمات الإنسانية المحلية والدولية لانتشال الجثث."

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

اختتام مناورات عسكرية بين الجيشين المصري والسوداني (فيديو)

التدريبات اشتملت على الهجوم الجوي والأرضي وعمليات الإسناد والاستطلاع (الأناضول)

أذربيجان تستعيد منطقة أغدام المتاخمة لكاراباخ والقوات الأرمينية تحرق مقراتها قبل انسحابها (فيديو)

(الأناضول- أرشيف)

مصادر تكشف سياسته للاحتفاظ بالسلطة.. انتكاسة قضائية جديدة لترمب وتثبيت فوز بايدن بجورجيا

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولاياته دونالد ترمب (ر ويترز)

الإمارات تبحث عن "عقارات فخمة" لسفارتها وبعثتها في إسرائيل

الإمارات وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بمباركة أمريكية (الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)