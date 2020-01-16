شاهد: أم قتيلة تحتضن طفلها.. أحدث ضحايا حفتر في ليبيا

أظهرت لقطات تلفزيونية بثتها عملية بركان الغضب التابعة للحكومة الليبية صورا لمدنيين قتلى داخل سياراتهم في العاصمة الليبية طرابلس جراء استهداف قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر لهم.

وقالت "عملية بركان الغضب" إن الصور لمدنيين حاولوا الخروج من منازلهم بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق الليبية.

وأضافت أن " المعلومات الأولية لسرية الرصد والاستطلاع تُفيد بأن عدد الجثث 6، بينها جثث امرأتين وإحداهما تحتضن طفلا."

وتابعت "حاولت قواتنا انتشال الجثث فتعرّض بعض مقاتلينا لإصابات بنيران قناصة عصابات حفتر… نحن نُكثّف اتصالاتنا بالمنظمات الإنسانية المحلية والدولية لانتشال الجثث."