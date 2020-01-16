روسيا.. الحزب الحاكم يوافق على مرشح بوتين لرئاسة الوزراء

وافق الحزب الحاكم في روسيا، بالإجماع على مرشح الرئيس فلاديمير بوتين لرئاسة الوزراء والذي كان بمثابة مفاجأة لرجل ليس له باع سياسي تقريبا وهو ميخائيل ميشوستين.

وأيّد حزب (روسيا الموحدة) الحاكم اليوم الخميس المرشح المقترح من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمنصب رئيس الحكومة غداة الاستقالة المفاجئة للحكومة والإعلان عن سلسلة إصلاحات دستورية.

وسينظر مجلس النواب الروسي (الدوما) بدوره في تسمية ميخائيل ميشوستين على رأس الحكومة، وقد أمضى رئيس مصلحة الضرائب الروسية السابق الصباح في لقاء مختلف المجموعات البرلمانية.

مجلس الدوما يخضع لسيطرة تامة من قوى داعمة لبوتين، في حين يتطلب الأمر سرعة التنفيذ في ضوء التغييرات التي أعلنها بوتين في خطابه قبل يوم والتي فاجأت مجمل الطبقة السياسية والإعلام الروسي.

وينظر لهذه التغييرات على أنها تهدف لتمهيد الطريق لعام 2024، موعد نهاية ولاية بوتين الذي لا يحق له إعادة الترشح وفق التشريعات الحالية، في حين اختار الرئيس الروسي ميشوستين غير المعروف كثيرا، لخلافة رئيس الحكومة ديميتري مدفيديف.

تغييرات شاملة

يأتي وضع ميشوستين في الصدارة في إطار تغييرات شاملة للنظام السياسي أعلنها بوتين أمس الأربعاء وأدت لاستقالة رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف وحكومته.

تعتبر هذه التغييرات على نطاق واسع فرصة لبوتين، الذي يبلغ من العمر حاليا 67 عاما، لإبقاء قبضته على السلطة بعد أن يكون ملزما بموجب الدستور بترك منصبه بعدما شغل منصب الرئيس أو رئيس الوزراء على نحو متواصل منذ 1999.

مرشح بوتين لرئاسة الوزراء، ميشوستين (53 عاما) هو رئيس هيئة الضرائب الاتحادية وحظي بإشادة لتحسينه جمع الضرائب بصورة جذرية.

اتهم منتقدون بوتين منذ وقت طويل بالتخطيط للبقاء في السلطة "بصورة ما" لممارسة نفوذ على البلد الأكبر في العالم بعد التنحي.

وستمنحه التعديلات الدستورية التي أشار إلى أنه يتعين الاستفتاء عليها- خيار القيام بدور مطور كرئيس للوزراء بعد 2024 أو القيام بدور جديد كرئيس لمجلس الدولة، وهي هيئة رسمية قال إنه كان مهتما بإنشائها، وقد يصبح رئيسا لبرلمان جديد يتمتع بسلطات فائقة.

ميخائيل ميشوستين مرشح بوتين لرئاسة الوزراء في روسيا

هل هو حكم مدى الحياة؟

قال السياسي المعارض ليونيد فولكوف إن بوتين يرسخ أقدامه فيما يبدو، وكتب على وسائل التواصل "من الواضح للجميع أن كل الأمور تسير حصريا صوب تمكين بوتين من الحكم مدى الحياة".

نقلت رويترز، عن صحيفة (كوميرسانت) الاقتصادية اليومية، وصفها التعديلات التي يقترحها بوتين بأنها "ثورة يناير" وقالت الصحيفة إنها تبدو وكأنها البداية فحسب للكثير من التغييرات المقبلة.

بموجب الدستور الحالي، الذي يضع حدا لعدد فترات الرئاسة المتتالية عند فترتين، فإنه يُحظر على بوتين الترشح مباشرة مرة أخرى في 2024 لكن من الصعب على أنصاره تخيل الحياة السياسية في روسيا دونه.

لا يزال بوتين يحظى بشعبية بين الكثير من الروس إذ يعتبرونه مصدرا مرحبا به للاستقرار على الرغم من شكاوى آخرين من بقائه في السلطة لفترة أطول من اللازم ومن أن رواتب تقاعدهم ومستوى معيشتهم يتراجع بشكل مستمر ومع انتشار الفقر وسوء الرعاية الصحية.