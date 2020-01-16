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سياسة|إيران

روحاني: نخصب اليورانيوم بكميات أكبر مما كان قبل الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني
16/1/2020

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب متلفز اليوم الخميس إن بلاده تقوم بتخصيب اليورانيوم بكميات أكبر مما كانت عليه قبل الاتفاق النووي مع القوى العالمية في 2015.

وأكد روحاني أن تخصيب اليورانيوم اليوم في إيران أكثر مما كان عليه قبل توقيع الاتفاق النووي، مشيرا إلى أنه لا يوجد اليوم أي قيود على البرنامج النووي الإيراني.

وقال" إذا قرر الآخرون خفض التزاماتهم بشأن الاتفاق النووي فلن نقف مكتوفو الأيدي وسنواصل خفض التزاماتنا.

وتقلص طهران تدريجيا التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ردا على انسحاب واشنطن منه في 2018 وإعادتها فرض عقوبات تكبل اقتصاد إيران.

وقال الرئيس الإيراني إن "الإدارة الأمريكية خططت للقضاء على النظام الإيراني في غضون 3 أشهر وفشلت".

وأضاف" ما بين الحرب والسلام رصاصة واحدة وإطلاقها يمكن أن يشعل الحرب في المنطقة".

وفي تصريحات الأربعاء، طالب الرئيس الإيراني، الدول الأوربية أن تنفذ التزاماتها في الاتفاق النووي بدلًا من قرارها تفعيل آلية حل الخلاف.

وجاءت تصريحات روحاني بعد قرار فرنسا وبريطانيا وألمانيا تفعيل آلية حل الخلافات المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران بسبب ما اعتبرته عدم احترام طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم.

وقالت الدول الثلاث في البيان "لم يعد أمامنا خيار، بالنظر إلى الإجراءات الإيرانية، إلا تسجيل مخاوفنا اليوم من أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق، وأن نحيل الأمر إلى اللجنة المشتركة التابعة لآلية فض النزاعات".

وذكرت الدول الثلاث أيضا أنها لا تقبل مقولة إن إيران لها الحق في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وجددت التزامها بالحفاظ عليه. 

ويمكن أن يتيح تفعيل هذه الآلية متعددة المراحل في النهاية للدول الأطراف في الاتفاق التوقف عن الالتزام به، مما سيعني إعادة فرض العقوبات على طهران وإخطار مجلس الأمن الدولي بذلك.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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