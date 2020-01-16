السودان يعين مديرا جديدا للمخابرات بعد التمرد

عين مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق ركن جمال عبد المجيد مديراً لجهاز المخابرات العامة.

وقال المجلس في بيان على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه قرر "قبول استقالة رئيس جهاز المخابرات العامة الفريق أول أبوبكر دمبلاب، وتعيين الفريق ركن جمال عبد المجيد قسم السيد رئيس هيئة الاستخبارات بالقوات المسلحة خلفا له".

القرار يأتي بعد يومين من تصدي الجيش لحركة "تمرد" قام بها عناصر في جهاز المخابرات رفضا لخطة لإعادة هيكلته.

وقام جنود يتبعون لهيئة العمليات التابعة للمخابرات بإطلاق النار في الهواء بكثافة، قبل أن يتمكن الجيش من السيطرة على الأمور.

وأدت الأحداث إلى سقوط 6 قتلى، 4 عساكر ومدنيين اثنين، وإصابة 7 آخرين، وفق وزارة الصحة بولاية الخرطوم.

وعين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد المجيد رئيسا لهيئة الاستخبارات العامة للجيش السوداني في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.