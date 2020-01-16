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سياسة

اعتداء وحشي من قوات الاحتلال على مواطنين بالخليل (فيديو)

16/1/2020

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل وحشي على مواطنين فلسطينيين خلال عملية هدم منزل في مدينة يطا جنوبي الخليل بالضفة الغربية.

وأظهرت مقاطع فيديو اعتداء قوات الاحتلال بشكل وحشي، كما اعتقلت عددا من الفلسطينيين الذين وجدوا في المكان في محاولة منهم لاعتراض عملية الهدم.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال هدمت المنزل قبل إفراغه من محتوياته، وذلك بدعوى البناء بدون ترخيص.

وأضافت أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها هدم المنزل خلال أقل من عام.

وتأتي عملية الهدم بعد ساعات من هدم منشآت سكنية وزراعية بمحافظة بيت لحم.

المصدر : الجزيرة + وكالات
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