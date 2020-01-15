وصفته باليوم التاريخي.. إسرائيل تبدأ ضخ الغاز الطبيعي لمصر

بدأت إسرائيل اليوم الأربعاء تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر اليوم الأربعاء، بينما وصفت الخارجية الإسرائيلية بدء التصدير بأنه "يوم تاريخي".

وكتبت صفحة "إسرائيل تتكلم العربية" التابعة للخارجية الإسرائيلية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " يوم تاريخي.. إسرائيل تبدأ بضخ الغاز الطبيعي إلى مصر".

ونقلت الصفحة عن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز وهو في طريقه إلى القاهرة للمشاركة في منتدى الشرق الأوسط للغاز قوله إن " هذا التعاون بين إسرائيل ومصر هو الأول من نوعه بهذا الحجم منذ توقيع اتفاقية السلام بين (رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم) بيغين و(الرئيس المصري أنور) السادات."

وقال وزير البترول المصري طارق الملا، في بيان إن ضخ الغاز من إسرائيل إلى مصر اليوم "يمثل تطورا هاما يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، حيث سيمكن هذا التطور إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي المتوفر لديها إلى أوربا عبر المصانع المصرية للغاز الطبيعي المسال، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز".

وبموجب اتفاقيات مبرمة العامين الماضيين، ستصدر إسرائيل 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما.