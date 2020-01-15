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سياسة|العراق

هجوم صاروخي على معسكر تدريب يضم قوات أمريكية بالعراق

صورة أرشيفية لجنود من الجيش العراقي خلال تدريب في معسكر التاجي
صورة أرشيفية لجنود من الجيش العراقي خلال تدريب في معسكر التاجي
14/1/2020

أعلن الجيش العراقي استهداف معسكر تدريب التاجي شمالي العاصمة بغداد بصواريخ كاتيوشا دون وقوع أي خسائر بشرية.

ويقع المعسكر ضمن قاعدة التاجي الجوية، والتي تتمركز بها قوات من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم الدولة.

ولم يشر بيان خلية الإعلام الأمني الرسمية إلى عدد الصواريخ وإذا ما أصابت قاعدة التاجي، لكن وكالة الأناضول نقلت عن ضابط في الجيش العراقي قوله إن مجهولين أطلقوا صاروخين على الأقل على القاعدة.

وأكد بيان خلية الإعلام عدم وقوع ضحايا في الهجوم، الذي ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

وتعرضت قواعد عسكرية ينتشر فيها جنود أمريكيون في العراق لهجمات صاروخية بعد ضربة أمريكية قتلت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد مطلع العام الحالي.

وردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيف جنودا أمريكيين في شمالي وغربي العراق.

وأثارت المواجهة العسكرية الأمريكية الإيرانية غضباً شعبيا واسعا في العراق، وسط مخاوف من تحول البلد إلى ساحة نزاع مفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك قبل أن تتراجع حدة التوتر في الأيام القليلة الماضية.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة.

نت

المصدر : وكالات
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