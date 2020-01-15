هجوم صاروخي على معسكر تدريب يضم قوات أمريكية بالعراق

أعلن الجيش العراقي استهداف معسكر تدريب التاجي شمالي العاصمة بغداد بصواريخ كاتيوشا دون وقوع أي خسائر بشرية.

ويقع المعسكر ضمن قاعدة التاجي الجوية، والتي تتمركز بها قوات من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم الدولة.

ولم يشر بيان خلية الإعلام الأمني الرسمية إلى عدد الصواريخ وإذا ما أصابت قاعدة التاجي، لكن وكالة الأناضول نقلت عن ضابط في الجيش العراقي قوله إن مجهولين أطلقوا صاروخين على الأقل على القاعدة.

وأكد بيان خلية الإعلام عدم وقوع ضحايا في الهجوم، الذي ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

استهداف معسكر تدريب التاجي شمالي العاصمة بغداد بصواريخ كاتيوشا، دون خسائر بشرية تذكر. — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) January 14, 2020

وتعرضت قواعد عسكرية ينتشر فيها جنود أمريكيون في العراق لهجمات صاروخية بعد ضربة أمريكية قتلت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد مطلع العام الحالي.

وردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيف جنودا أمريكيين في شمالي وغربي العراق.

وأثارت المواجهة العسكرية الأمريكية الإيرانية غضباً شعبيا واسعا في العراق، وسط مخاوف من تحول البلد إلى ساحة نزاع مفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك قبل أن تتراجع حدة التوتر في الأيام القليلة الماضية.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة.

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