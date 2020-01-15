شاهد: "يسرق فرحة الحرية".. الاحتلال الاسرائيلي يعتقل أسيرا عقب الإفراج عنه بلحظات

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الأسير المقدسي إسماعيل عفانة (39 عامًا) بعد لحظات من الإفراج عنه الثلاثاء من معتقل النقب الصحراوي، والذي قضى فيه 18 عامًا كاملة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال حوّلت الأسير عفانة من بلدة (صور باهر) بعد الإفراج عنه إلى مركز تحقيق "المسكوبية"، للإفراج عنه لاحقًا بشروط.

وبثت وسائل إعلام فلسطينية، مقطع فيديو وثق استقبالا حافلا بالزغاريد من عائلة الأسير عفانة وسط تجمع أعداد كبيرة من المواطنين لاستقباله بعد أن غيبته المعتقلات منذ يناير/ كانون الثاني من عام 2002.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال أعادت اعتقال العديد من أسرى القدس لحظة الإفراج عنهم، وحولتهم للتحقيق، وأفرجت عنهم لاحقاً بشروط، في محاولة لسرقة فرحتهم وعائلاتهم بنيل الحرية عقب سنوات طويلة في سجون الاحتلال، وفقا لـ "وفا".