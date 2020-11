روسيا تدعو دول الخليج لآلية أمنية مشتركة

حثّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، دول الخليج على دراسة آلية أمنية مشتركة للمنطقة، وقال إنه آن الأوان كي يتخلص العالم من الإجراءات أحادية الجانب كالعقوبات.

وقال لافروف، خلال مؤتمر أمني في نيودلهي اليوم الأربعاء، "نقترح على دول الخليج التفكير في آليات أمنية مشتركة… بدءا من إجراءات بناء الثقة ودعوة بعضها البعض لإجراء تدريبات عسكرية".

وازدادت التوترات في الخليج بعد أن قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني، ما دفع إيران للرد بهجوم صاروخي على القوات الأمريكية في العراق.

وقال لافروف في هذا الصدد "بالحديث عن الخليج يساورنا قلق شديد بشأن ما يجري هناك"، وأوضح "العقوبات الأحادية الجانب مشكلة في عالمنا اليوم".

وأشار لافروف إلى أن "القرن الحادي والعشرون هو وقت التخلص من أي وسائل للتعامل في العلاقات الدولية بمنطق عصور الاستعمار والاستعمار الحديث، والعقوبات.. العقوبات أحادية الجانب.. لن تجدي".

ظريف يشارك في المؤتمر

يحضر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف المؤتمر الأمني الذي يأتي بعد يوم واحد فقط من توجيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا الاتهام، رسميا لإيران بانتهاك بنود الاتفاق النووي المبرم في 2015 والرامي للحد من برنامجها النووي.

واتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران الثلاثاء بانتهاك بنود الاتفاق المبرم عام 2015 للحد من برنامجها النووي في خطوة من جانب الدول الثلاث قد تؤدي في نهاية الأمر إلى إعادة فرض العقوبات التي رفعتها الأمم المتحدة بموجب الاتفاق.

وانتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ذلك، ونقلت وكالة أنباء فارس عن ظريف قوله إن استخدام آلية فض النزاع النووي التي ليس له أساس قانوني، ووصفه بأنه خطأ استراتيجي.

Prime Minister of the United Kingdom, @BorisJohnson, stated, “We should replace the Iran deal with the Trump deal.” I agree!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 15, 2020